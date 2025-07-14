Axi 推出機構級流通量提供者 AxiPrime，並宣佈與 Your Bourse 建立策略合作夥伴關係

悉尼, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融服務業巨頭 Axi 宣佈推出機構級新一代 B2B 流通量提供者 (LP) AxiPrime，以滿足專業交易所不斷變化的需求。 AxiPrime 專注於多資產流動性、頂尖技術與執行基礎設施，提供外匯、貴金屬、股票、加密貨幣及大宗商品等多元廣泛的市場准入，全方位推動經紀合作夥伴，發揮其盈利潛力。

Axi 同時宣佈 AxiPrime 與知名技術供應商 Your Bourse 達成策略合作，攜手拓展市場版圖。 Axi 商務總監 Louis Cooper 指出：「與 Your Bourse 的合作關係，彰顯我們以強大工具與科技提升客戶體驗的共同理念。AxiPrime 為拓展規模而建，背後的基礎架構專為機構級速度設計，單個 CPU 每秒可處理高達 50 萬筆下單事件，執行速度僅需兩微秒。 這確保得以持續滿足高頻交易、演算法策略及機構交易台的性能需求。」

機構客戶可享統一價格源、單一 API 連接及可選的 FIX/REST 端點等優勢，開闢無縫的多資產執行通道。 此外，AxiPrime 提供全面產品組合、清晰透明成本架構、頂級執行能力及尊尚技術支援。 Louis 表示：「讓交易者及合作夥伴佔盡競爭優勢，是 Axi 永不動搖的使命。AxiPrime 的面世及我們與 Your Bourse 的合作，正是此使命的昇華進程。 創新浪潮，才剛開始席捲。」

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關於 Axi

Axi 是一家全球網上外匯和差價合約交易公司，數千名客戶遍佈全球超過 100 個國家/地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，例如外匯、股票、黃金、石油、咖啡和其他商品。

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**授予 Axi 集團旗下公司。

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