NESCAFÉ(MD) lance le premier concentré d’espresso liquide, inspiré par l’engouement de la génération Z envers les cafés glacés

TORONTO, 14 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Soyons honnêtes : préparer du café glacé à la maison n’est pas toujours aussi facile que ça ne peut paraître en ligne. Infuser du café chaud, attendre qu’il refroidisse et manipuler les ingrédients n’est pas de tout repos. C’est pourquoi cet été, NESCAFÉMD, l’un des noms les plus reconnus et les plus dignes de confiance en matière de café, change la donne avec les nouveaux Espresso concentrés, un concentré d’espresso liquide unique en son genre conçu pour les amateurs de café glacé qui veulent des boissons élaborées avec la même expertise que les baristas. Versez. Mélangez. Réinventez-le, et ce à votre façon.

Le café glacé fait maintenant partie intégrante de la routine des jeunes Canadiens, tout au long de l’année. Les Espresso concentrés NESCAFÉMD procurent la satisfaction d’élaborer son propre café : une riche saveur d’espresso dans un format liquide velouté prêt à servir, à mélanger et à réinventer en quelques secondes. Fabriqués à partir de grains de café de qualité supérieure, les concentrés se dissolvent instantanément dans l’eau ou le lait, créant une base lisse pour tout préparer, d’un latte glacé à la vanille à l’élaboration d’un americano glacé, sans machine.

Offerts en deux saveurs riches et audacieuses, les Espresso concentrés NESCAFÉMD sont conçus pour s’adapter à votre humeur :

Noir : un concentré audacieux et lisse, idéal pour les amateurs d’espresso classique ou comme base pour les créations personnalisées.

Douce vanille : un mélange velouté riche et savoureux avec une touche idéale de douceur.

« En tant que l’une des marques les plus reconnues et les plus dignes de confiance dans le domaine du café, NESCAFÉMD a bâti une tradition mettant à l’avant la qualité, la commodité et le bon goût, peu importe vos préférences en matière de café. Appuyés par des décennies d’expertise en matière de café derrière chaque gorgée, les Espresso concentrés sont la nouveauté avec laquelle NESCAFÉMD s’actualise pour une nouvelle génération d’amateurs de café. Selon Victoria Martin Evans, gestionnaire principale, Marketing, Nestlé Canada, vous profiterez d’une saveur toujours délicieuse, réinventée pour la créativité du café glacé, la commodité au quotidien et les moments audacieux et avant-gardistes. « Chaque seconde, 6 100 tasses de café NESCAFÉ sont savourées à travers le monde, ce qui prouve qu’il s’agit d’un favori des amateurs de café du monde entier. »

Pour célébrer le lancement, NESCAFÉMD fait équipe avec The Coffee Party afin de réveiller le cœur de Toronto avec une saveur audacieuse et la créativité en matière d’espresso glacé. Le samedi 19 juillet, les amateurs de café sont invités à RendezViews pour une expérience d’un jour seulement, où ils seront parmi les premiers au Canada à essayer leurs propres boissons à partir des Espresso concentrés NESCAFÉMD.

Avec un bar à café glacé à service complet, des recettes signature et quatre DJ, cet événement exclusif est votre invitation à réinventer votre boisson parfaite, en personne et en direct. Les places sont limitées.

Suivez @nescafeca pour obtenir des mises à jour sur le lancement et courir la chance de gagner des billets, et lorsque vous publiez votre chef-d’œuvre, n’oubliez pas de mentionner @nescafeca, @Nescafe_CA and #NescaféGlaceRéinventé

Chaque bouteille de 500 ml permet de préparer environ 16 boissons de style café-bistrot et se trouvera sur les tablettes dans l’allée du café chez les grands détaillants du pays dès cet été.

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :

