Fundo de Proteção Bitget atinge 716 milhões de USD em junho de 2025

VICTORIA, Seychelles, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a empresa líder em criptomoedas e Web3, divulgou o seu relatório mensal sobre o Fundo de Proteção, o qual atingiu um valor recorde de 716 milhões de USD em junho de 2025, mais do que o dobro do objetivo original de 300 milhões de USD. O fundo, criado para servir de proteção aos utilizadores em condições extremas de mercado, manteve um saldo consistente de 6500 BTC ao longo do mês. O respetivo valor flutuou com os preços de mercado, com a valorização média mensal a fixar-se em cerca de 687 milhões de USD.

A maior valorização diária foi registada a 9 de junho, impulsionada pelos preços da BTC a ultrapassar os 110 000 USD. No seu nível mais baixo, a 22 de junho, o fundo atingiu aproximadamente 655 milhões de USD, ainda assim muito acima do mínimo prometido. Este nível de reserva reflete uma margem de segurança estável que opera independentemente dos seguros ou de garantias de terceiros.

Desde o seu lançamento, o fundo tem sido monitorizado em tempo real através de endereços de carteira visíveis publicamente, oferecendo total transparência sobre os respetivos ativos. É mantido inteiramente em BTC e USDT, permitindo que permaneça líquido e responsivo às mudanças do mercado. A Bitget manteve o fundo para emergências, posicionando-o estritamente como uma reserva de proteção em caso de incidentes graves, tais como pirataria, tentativas de exploração ou perdas anormais na plataforma.

Lançado originalmente com uma reserva de 300 milhões de USD, o fundo cresceu mais de 140%, alinhado com a valorização das participações em BTC e com o foco estratégico da Bitget no mercado segurador. O valor do fundo flutua de acordo com o preço da Bitcoin, com o desempenho de maio impulsionado pela negociação da BTC acima de 110 000 USD em diversas ocasiões.

Os números de junho chegam numa altura em que os mercados de criptomoedas continuam a mover-se de forma imprevisível, e a confiança dos utilizadores está mais intimamente ligada do que nunca à segurança da plataforma. O Fundo de Proteção cresceu discretamente e tornou-se numa das maiores reservas cambiais do género, oferecendo aos utilizadores segurança sem necessidade de participações de sinistro ou de longos processos de compensação.

Num setor onde as promessas de segurança são frequentemente testadas após o facto, o Fundo de Proteção da Bitget continua a ser uma das poucas redes de segurança que não apenas está pré-financiada e "on-chain", como também está muito acima do respetivo objetivo original. A atualização de junho de 2025 mostra que a proteção do utilizador não é apenas uma consideração secundária, mas uma reserva permanente, pronta para ser utilizada quando necessário.

Com auditorias mensais da Merkle Tree a verificar os ativos subjacentes e a certificação ISO 27001:2022 garantindo os melhores protocolos da categoria, a plataforma integra encriptação SSL e um sistema avançado de controlo de risco que monitoriza ativamente atividades suspeitas. Esta combinação de normas rigorosas e proteção em tempo real manteve a Bitget livre de violações desde 2018, contribuiu para a respetiva classificação de segurança AAA e ajudou a reforçar a confiança dos utilizadores, estabelecendo-a como uma referência de transparência em todo o setor.

Para mais informações e atualizações mensais sobre o Fundo de Proteção, aceda aqui.

Sobre a Bitget

Constituída em 2018, a Bitget é a empresa, líder a nível mundial, de criptomoedas e Web3. Com mais de 120 milhões de utilizadores em mais de 150 países e regiões, a plataforma Bitget está empenhada em ajudar os utilizadores a negociarem de uma forma mais inteligente com a sua pioneira funcionalidade de "copy trading" e outras soluções de negociação, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real a preço da Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Oferece negociação multi-cadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20 000 DApps, com swaps avançados e perspetivas de mercado integrados numa única plataforma.

A Bitget está na linha da frente da adoção da criptomoeda através de parcerias estratégicas, tais como o facto de ser o Parceiro Oficial de Criptomoeda das melhores ligas de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados de Leste, SEA e LATAM e é parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (Campeão do Mundo de Wrestling), Samet Gümüş (medalha de ouro no Pugilismo) e İlkin Aydın (seleção nacional de voleibol) para inspirar a comunidade global a adotar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para questões da comunicação social, contacte: media@bitget.com

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que possam perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Deverá sempre procurar aconselhamento financeiro independente e considerar cuidadosamente a sua experiência e situação financeira pessoal. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer potenciais perdas incorridas. Nada do que está aqui contido deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Utilização.

As fotografias que acompanham este comunicado estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4912037-6e64-41b5-b8f6-27d998f661e4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bb7ca57-9e45-4f79-8879-352cc552965f