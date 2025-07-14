Bitget 保护基金在 2025 年 6 月达 7.16 亿美元

维多利亚，塞舌尔, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了其月度保护基金报告，报告显示，2025 年 6 月，该公司的保护基金创下了 7.16 亿美元的新高，比其最初的 3 亿美元基准高出一倍多。该基金的目的是在极端市场环境下为用户提供保障，在整个六月期间保持了 6,500 枚比特币的稳定余额。其价值随着比特币的市场价格波动，每月平均估值约为 6.87 亿美元。

6 月 9 日，在比特币价格突破 11 万美元的推动下，该基金创下了最高日估值记录。而在 6 月 22 日的比特币价格最低点，该基金估值仍有 6.55 亿美元，仍然远远高于最低质押额。这一储备金水平反映了独立于保险或第三方担保运作的稳定安全缓冲。

自推出以来，该基金一直通过公开可见的钱包地址接受实时监控，从而实现了其资产的完全透明化。该基金仅持有比特币 (BTC) 和泰达币 (USDT)，从而保持了流动性，并有能力对市场变化做出反应。Bitget 将该基金留作应急之用，将其严格定位为一种保护性储备金，以应对各种重大事件，例如平台上的黑客攻击、漏洞利用尝试或异常导致的损失。

该基金最初推出时仅有 3 亿美元的储备金，而随着基金持有的比特币的升值以及 Bitget 对市场保险的战略关注，该基金已经实现了超过 140% 的增长。该基金的价值随比特币的价格而波动，在 5 月份，该基金的业绩曾因比特币的交易价格多次超过 110,000 美元而有所提升。

在公布该基金六月份的数据时，加密货币市场持续以难以预测的模式波动，用户信任比以往任何时候都更加依赖于平台的安全性。保护基金已悄然发展为同行交易所中规模最大的储备金之一，其无需用户索偿或经历漫长的结算流程，能为用户提供安心保障。

在这个安全承诺往往在事后才能得到检验的行业中，Bitget 保护基金仍然是为数不多的保障之一，它不仅预先注资并上链，而且还远远高于其最初的目标。2025 年 6 月的更新表明，用户保护不仅是事后的想法，而是一种常备的储备，随时可供调用。

该平台每月进行一次哈希树审计，以验证完整的资产支持，并通过 ISO 27001:2022 认证确保采用了同类最佳的协议。该平台还集成了 SSL 加密和先进的风险控制系统，具有主动监控可疑活动的能力。这种严格标准和实时保护的组合让 Bitget 自 2018 年创立以来从未发生过违规事件，并促成了 Bitget 获得 AAA 级安全评级，有助于增强用户信心，并为整个行业的透明度树立标杆。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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