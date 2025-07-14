2025 年 6 月 Bitget 保護基金規模突破 7.16 億美元

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維多利亞，塞舌爾, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --  頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發佈保護基金月報，2025 年 6 月基金規模攀升至 7.16 億美元的新高，較原定 3 億美元基準上升超過一倍。該基金專為用戶在極端市況時提供防護保障，整月保持 6,500 枚 BTC 的穩定持倉， 其價值隨市價起伏，月均估值為 6.87 億美元左右。

在 6 月 9 日 BTC 價格衝破 11 萬美元帶動下，當日估值刷新歷史高位。基金於 6 月 22 日跌至大約 6.55 億美元低位，但仍遠高於承諾的保底金額。此儲備規模代表無須依賴保險或第三方擔保，亦能提供穩定的安全緩衝。

自啟動以來，基金透過公開可查的錢包地址實現即時監控的功能，保持資產完全透明。基金全以 BTC 及 USDT 形式持有，既能保持流動性，又可快速應對市場變化。Bitget 將此基金定位為應急機制，嚴格限定用於應對黑客攻擊、漏洞利用或平台異常損失的保護儲備。

從最初 3 億美元起步，基金增幅超過 140%，緊貼比特幣持倉的增值與 Bitget 強化市場保險的策略佈局。基金價值隨著比特幣價格波動，5 月時因 BTC 數度突破 11 萬美元關口而表現出眾。

6 月數據出爐之際，加密貨幣市場波動持續難以捉摸，而平台安全進一步成為用戶信任的核心支柱。保護基金默默壯大而成為同類交易所規模中數一數二的儲備，讓用戶放心無需經歷索賠或漫長結算程序。

加密產業的安全保證多屬亡羊補牢，但 Bitget 保護基金則以預存資金、鏈上透明且超額達標的絕大優勢而樹立行業標竿。2025 年 6 月數據更新證明，用戶保護非事後補救，而是隨時候命的常備儲蓄。

透過每月 Merkle Tree 稽核驗證資產全額儲備，配合 ISO 27001:2022 認證的頂級協定，平台結合 SSL 加密與主動監測異常行為的進階風險控制系統。嚴格規範加上即時監控，造就 Bitget 自 2018 年起零入侵的亮眼佳績，不僅贏得 AAA 安全評級，更協助鞏固用戶信心，為行業透明度奠定基準。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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