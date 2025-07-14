2025 年 6 月 Bitget 保護基金規模突破 7.16 億美元

維多利亞，塞舌爾, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發佈保護基金月報，2025 年 6 月基金規模攀升至 7.16 億美元的新高，較原定 3 億美元基準上升超過一倍。該基金專為用戶在極端市況時提供防護保障，整月保持 6,500 枚 BTC 的穩定持倉， 其價值隨市價起伏，月均估值為 6.87 億美元左右。

在 6 月 9 日 BTC 價格衝破 11 萬美元帶動下，當日估值刷新歷史高位。基金於 6 月 22 日跌至大約 6.55 億美元低位，但仍遠高於承諾的保底金額。此儲備規模代表無須依賴保險或第三方擔保，亦能提供穩定的安全緩衝。

自啟動以來，基金透過公開可查的錢包地址實現即時監控的功能，保持資產完全透明。基金全以 BTC 及 USDT 形式持有，既能保持流動性，又可快速應對市場變化。Bitget 將此基金定位為應急機制，嚴格限定用於應對黑客攻擊、漏洞利用或平台異常損失的保護儲備。

從最初 3 億美元起步，基金增幅超過 140%，緊貼比特幣持倉的增值與 Bitget 強化市場保險的策略佈局。基金價值隨著比特幣價格波動，5 月時因 BTC 數度突破 11 萬美元關口而表現出眾。

6 月數據出爐之際，加密貨幣市場波動持續難以捉摸，而平台安全進一步成為用戶信任的核心支柱。保護基金默默壯大而成為同類交易所規模中數一數二的儲備，讓用戶放心無需經歷索賠或漫長結算程序。

加密產業的安全保證多屬亡羊補牢，但 Bitget 保護基金則以預存資金、鏈上透明且超額達標的絕大優勢而樹立行業標竿。2025 年 6 月數據更新證明，用戶保護非事後補救，而是隨時候命的常備儲蓄。

透過每月 Merkle Tree 稽核驗證資產全額儲備，配合 ISO 27001:2022 認證的頂級協定，平台結合 SSL 加密與主動監測異常行為的進階風險控制系統。嚴格規範加上即時監控，造就 Bitget 自 2018 年起零入侵的亮眼佳績，不僅贏得 AAA 安全評級，更協助鞏固用戶信心，為行業透明度奠定基準。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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