Solvay revoit ses perspectives d’EBITDA sous-jacent pour 2025 et confirme sa prévision de free cash flow

Informations réglementées et privilégiées

Bruxelles, le 14 juillet 2025 - 19h15 CEST

Au deuxième trimestre, Solvay a continué à subir les effets d'un environnement de marché morose, impacté par les discussions tarifaires en cours et des tensions géopolitiques accrues. Cela a entraîné une réduction progressive de la demande et un ralentissement des carnets de commandes, en particulier sur certains marchés finaux du carbonate de soude et dans la business unit Coatis. La visibilité reste faible et les conditions de marché devraient rester difficiles tout au long du second semestre 2025.

En conséquence, Solvay met à jour ses prévisions pour 2025.

Solvay prévoit désormais un EBITDA sous-jacent compris entre €880 millions et €930 millions d'euros, en supposant que les taux de change actuels se maintiennent au second semestre. Ce chiffre est à comparer aux prévisions précédentes, qui prévoyaient de terminer dans la moitié inférieure de la fourchette comprise entre €1,0 milliard et €1,1 milliard.

Solvay confirme que le Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies sera d'environ €300 millions, avec un maximum de €300 millions de dépenses d'investissement, reflétant l'accent mis par la direction sur la génération de trésorerie et la couverture des dividendes.

Au deuxième trimestre 2025, Solvay prévoit un EBITDA sous-jacent d'environ €230 millions, incluant un gain exceptionnel d'environ €20 millions dans la business unit Special Chem.

En raison de la quiet period précédant la publication de ses comptes, Solvay ne fera pas d'autres commentaires avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2025, prévue le 30 juillet.

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

