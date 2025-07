Solvay herziet haar onderliggende EBITDA vooruitzichten voor 2025 en bevestigt de Vrije kasstroom prognose

Gereglementeerde informatie en voorwetenschap

Brussel, 14 juli 2025 - 19u15 CEST

In het tweede kwartaal kreeg Solvay te maken met een aanhoudend zwakke marktomgeving, beïnvloed door de aanhoudende wereldwijde tariefbesprekingen en de toegenomen geopolitieke spanningen. Dit leidde tot een geleidelijke vermindering van de vraag en een vertraging van de orderboeken, met name in bepaalde eindmarkten voor natriumcarbonaat en in de business unit Coatis. De zichtbaarheid blijft beperkt en de marktomstandigheden zullen naar verwachting uitdagend blijven gedurende de tweede helft van 2025.

Op basis hiervan herziet Solvay haar vooruitzichten voor 2025.

Solvay verwacht nu een onderliggende EBITDA tussen €880 miljoen en €930 miljoen, uitgaande van de huidige wisselkoersen voor de tweede helft. Dit in vergelijking met de vorige vooruitzichten die uitgingen van de onderste helft van de vork van €1,0 miljard tot €1,1 miljard.

Solvay bevestigt haar vrije kasstroom voor Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van ongeveer €300 miljoen, met een maximum van €300 miljoen aan investeringen, wat de focus van het management op het genereren van kasmiddelen en de dekking van het dividend weerspiegelt.

In het tweede kwartaal van 2025 verwacht Solvay een onderliggende EBITDA van ongeveer €230 miljoen, inclusief een eenmalige winst van ongeveer €20 miljoen in de business unit Special Chem.

Wegens de lopende stille periode zal Solvay geen verder commentaar geven vóór de publicatie van de Kw2 2025 resultaten, gepland op 30 juli.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 9 000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een onderliggende nettowinst van €4,7 miljard in 2024 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

