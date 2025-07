EMGA obtient 160 millions de dollars américains de la AIIB pour BTG Pactual (Brésil)

LONDRES, 14 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) annonce, ce jour, avoir obtenu un financement par emprunt de 160 millions de dollars américains pour son client de longue date basé au Brésil, BTG Pactual.

Cet emprunt prioritaire non garanti de 160 millions de dollars américains engagé sur 7 ans a été accordé par la AIIB, et cette transaction fait suite à plusieurs opérations antérieures pour le compte de BTG, également conseillées par EMGA, d’un montant cumulé de 1,1 milliard de dollars américains.

Sajeev Chakkalakal, Directeur général et Responsable de la banque d’investissement chez EMGA, a déclaré : « Notre structure atteste une fois de plus de notre solide collaboration de longue date avec BTG. Elle a également permis la croissance de son portefeuille de gestion des eaux et d’assainissement, consolidant ainsi son rôle en tant que banque brésilienne de premier plan dans le secteur de l’investissement ESG. Ce fut également un plaisir de collaborer avec AIIB à titre d’IFD multilatérale pionnière dans le cadre de son contrat le plus considérable avec une banque brésilienne du secteur privé. »

Jeremy Dobson, directeur général et chef des opérations chez EMGA, a ajouté : « Il s’agit de notre première transaction avec AIIB, et nous nous réjouissons de collaborer à nouveau avec elle à l’avenir. À ce jour, EMGA a obtenu près de 2 milliards de dollars américains d’investissements au Brésil, ce dernier restant l’un de nos marchés majeurs à l’échelle mondiale. »

BTG Pactual : BTG est la plus grande banque d’investissement d’Amérique latine, la 6e banque du Brésil en termes de capitaux propres et un acteur clé dans l’octroi de prêts et de garanties à un large éventail de clients, des PME aux grandes entreprises. BTG est une banque pionnière dans la promotion du financement de la lutte contre le changement climatique au Brésil et joue un rôle décisif dans la canalisation des ressources vers des projets ayant un impact positif sur la communauté.

La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) est une banque multilatérale de développement et une institution financière internationale qui vise à améliorer conjointement les résultats économiques et sociaux en Asie. Elle est la deuxième plus grande institution multilatérale de développement au monde.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), dont les bureaux sont basés à Londres et à New York, vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. L’équipe multinationale d’EMGA possède collectivement des dizaines d’années d’expérience dans la conclusion de plus de 9 milliards USD de transactions d’emprunt et de capital-investissement pour leurs clients sur les marchés émergents et les économies frontières du monde, y compris le Brésil qui reste un marché stratégique. Avec une expérience reconnue dans la formation de capital et le conseil stratégique à travers divers cycles économiques, EMGA continue d’offrir une vaste couverture géographique et une gamme de services diversifiée, consolidant ainsi sa place sur le marché en tant que banque d’investissement de premier plan spécialisée dans les marchés émergents.

