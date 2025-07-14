EMGA 为巴西 BTG Pactual 从 AIIB 获得 1.6 亿美元融资

伦敦, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 今日宣布为其巴西长期客户 BTG Pactual 获得另一笔 1.6 亿美元的债务融资。

这笔 1.6 亿美元的 7 年期优先无担保贷款由 AIIB（亚洲基础设施投资银行）提供，此前不久，EMGA 还为 BTG 促成了几笔累计金额达 11 亿美元的融资交易。

EMGA 董事总经理兼投资银行业务主管 Sajeev Chakkalakal 表示：“这项融资再次证明了我们与 BTG 长期以来的良好合作关系。 还进一步促进了 BTG 在水务和卫生领域的投资增长，从而巩固了 BTG 作为巴西 ESG 投资领域领先银行之一的地位。 此外，我们也很高兴能与 AIIB 合作，以多边开发性金融机构 (DFI) 领头羊的身份参与 AIIB 与巴西私营银行之间达成的最大一笔交易。”

EMGA 董事总经理兼运营主管 Jeremy Dobson 补充道：“本次交易是我司与 AIIB 之间达成的首次交易，我们十分期待在未来与 AIIB 继续共事。 迄今为止，EMGA 已为巴西促成了总计近 20 亿美元的投资，这使得我们继续将巴西视作在全球最重要的市场之一。”

BTG Pactual：BTG 是拉丁美洲最大的投资银行，按股东权益计算是巴西第六大银行，也是向巴西的各类客户（从中小企业到大型公司）提供贷款和担保的主要参与者。 BTG 是巴西推动气候融资的先驱，在将资源导向对社区有积极影响的项目方面发挥着关键作用。

亚洲基础设施投资银行 (AIIB) 是一家多边开发银行以及国际金融机构，致力于通过国际合作促进亚洲地区的经济发展与社会进步。 该银行是世界第二大的多边开发银行。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 在伦敦和纽约设有办事处，帮助金融机构和企业寻求新的债务或股权资本。 EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验，曾在全球新兴市场和前沿经济体（包括仍是重要市场的巴西）为客户完成超过 90 亿美元的债务和私募股权交易。 凭借在不同经济周期中资本形成和战略咨询方面的良好业绩，EMGA 持续提供地理覆盖广泛和多样化的服务，作为一家杰出的专业精品投资银行，在新兴市场占据着重要地位。

联系方式：info@emergingmarketsglobaladvisory.com