EMGA 為巴西 BTG Pactual 向 AIIB 籌集 1.6 億美元

倫敦, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 今日宣布為巴西長期客戶 BTG Pactual 另籌得 1.6 億美元的債務融資。

這筆 1.6 億美元的 7 年優先無擔保貸款由 AIIB 提供，交易乃接續 EMGA 此前為 BTG 促成的多筆交易，累計金額達 11 億美元。

EMGA 董事總經理兼投資銀行業務主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「這筆融資再次彰顯我們與 BTG 的長期合作關係。 此舉促進 ESG 在水務與衛生領域的發展，鞏固其作為巴西 ESG 投資領軍銀行的地位。 我們也很高興與 AIIB 這間領先的多邊 DFI 合作，完成其與巴西私營銀行最大規模的交易。」

EMGA 董事總經理兼營運主管 Jeremy Dobson 補充道：「這是我們與 AIIB 的首次合作，期待未來再次攜手共進。 至今為止，EMGA 已為巴西引進近 20 億美元投資，巴西一直是我們全球一大重要市場。」

BTG Pactual：BTG 是拉丁美洲最大的投資銀行，按股東權益計算為巴西第六大銀行，亦是為中小企業乃至大型企業等廣泛客戶提供貸款和擔保的關鍵參與者。 BTG 是推動巴西氣候融資的先驅，在引導資源流向對社區有積極影響的項目方面發揮著關鍵作用。

亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB) 是多邊開發銀行及國際金融機構，致力共同提升亞洲經濟與社會發展成果。 該銀行是全球第二大的多邊開發機構。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 協助金融機構和企業尋求新的債權或股權資本，於倫敦及紐約均設有辦事處。 EMGA 的跨國團隊累積數十年經驗，在全球新興市場和前沿經濟體（包括仍是關鍵市場的巴西）為客戶完成超過 90 億美元的債務和私募股權交易。 在不同經濟週期的資本形成和策略諮詢方面，EMGA 擁有良好往績，同時繼續擴大地域覆蓋和提供多元化服務，鞏固其專營卓越新興市場的精品投資銀行的市場地位。

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