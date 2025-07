BIGBEN: Bigben Connected remporte le Trophée RSE 2025 de la FEEF pour son chargeur mobile FORCE fabriqué en France

Bigben Connected remporte le Trophée RSE 2025 de la FEEF pour son chargeur mobile FORCE fabriqué en France

L’entreprise Bigben Connected, spécialiste et leader historique français des accessoires mobiles éco-conçus, a remporté le Trophée RSE 2025 décerné par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF), en partenariat avec Intermarché, dans la catégorie « Non alimentaire». Cette distinction récompense l’engagement responsable de la marque FORCE pour son chargeur smartphone, un produit innovant, performant et fabriqué en France.

Bigben Connected est aussi le seul acteur du secteur à avoir relocalisé depuis 2010 une partie de sa production en France. La gamme de chargeurs certifiés Origine France Garantie est composée de 6 modèles disponibles à partir de 19,99 €TTC. Cette démarche industrielle, rare dans l’univers des accessoires électroniques, répond à des enjeux de souveraineté, de durabilité et de compétitivité logistique.

Pionnier de l’écoconception appliquée aux accessoires connectés, Bigben Connected structure son offre autour de quatre leviers : matériaux recyclés, circuits courts, transport bas carbone et recyclerie. Tous ses produits intègrent depuis 2024 un affichage de leur empreinte carbone, basé sur la méthode multicritères ACV PEF (ISO 14040-44), reconnue à l’échelle internationale.

Une transparence et un service qui offrent à ses clients – distributeurs, opérateurs, enseignes – une donnée ESG fiable pour calculer et améliorer leurs propres bilans carbone.

Positionnée sur le segment premium, la PME propose plus de 4 000 références actives couvrant tous les usages de la mobilité connectée. Elle s’appuie sur un centre logistique automatisé de 29 000 m², une force de vente terrain puissante et une expertise marketing tournée vers la performance magasin.

En conjuguant responsabilité environnementale, ancrage local et efficacité commerciale, Bigben Connected continue à réinventer les standards du marché et confirme son rôle de référent en France et en Europe.

À PROPOS DE BIGBEN CONNECTED

Spécialiste et leader européen des accessoires pour smartphones adressant tous les usages et présent sur tous les canaux de vente physiques et web via les opérateurs télécoms et les revendeurs, Bigben Connected propose un catalogue de produits inégalé avec plus de 4 000 références actives couvrant tous les segments de marché de l'entrée de gamme au premium, en marques propres et partenaires. Pionnier responsable et engagé dans la réduction de son empreinte carbone, Bigben Connected garantit ses emballages en carton recyclé certifié, emploie de 50 à 100% de matériaux recyclés dans la fabrication de ses produits et relocalise sa production en France.

Bigben Connected est une filiale à 100% du groupe Bigben Interactive, coté sur le marché boursier Euronext.

https://www.bigbenconnected.fr





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024-25 : 288 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

36 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







