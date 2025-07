BRAZIL POTASH REALIZARÁ CONFERENCE CALL PARA DISCUTIR ASSINATURA DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE ~US$ 220 MILHÕES COM FICTOR ENERGIA

Conference call agendada para 21 de julho de 2025 às 16h30 horário do leste dos EUA

MOU assinado no qual a Fictor Energia planeja financiar ~US$ 200 milhões em infraestrutura de transmissão de energia e fazer um investimento estratégico de US$ 20 milhões na Brazil Potash

A administração discutirá a estrutura da parceria, implicações do financiamento do projeto e caminho para a produção



MANAUS, Brasil, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto crítico de mineração de potássio, o Projeto Autazes (o "Projeto"), anunciou hoje que a administração realizará uma conference call na segunda-feira, 21 de julho de 2025, às 16h30 horário do leste dos EUA para discutir a parceria recentemente anunciada da Companhia com a Fictor Energia e o financiamento de capital associado para o Projeto Autazes.

Durante a conference call, a administração discutirá:

Termos comerciais principais com o Grupo Fictor, incluindo construção, operação e transferência de propriedade da linha de transmissão após 25 anos de operação

Compra de eletricidade do Grupo Fictor uma vez que a linha de transmissão esteja operacional

Benefícios estratégicos da parceria com o Grupo Fictor, um investidor líder em infraestrutura brasileira

Oportunidades potenciais para outros acordos similares para dividir os custos de construção do projeto de potássio Autazes

Atualização sobre marcos futuros, como acordos de offtake



Investidores interessados e outras partes podem ouvir o webcast acessando a seção de Relações com Investidores do site da Companhia em https://ir.brazilpotash.com. Para ouvir a conference call por telefone, favor ligar para (877) 425-9470 (nacional) ou (201) 389-0878 (internacional), ID da Conferência: 13755033.

Anúncio Relacionado

Para detalhes completos sobre o anúncio da parceria, favor consultar o comunicado à imprensa da Brazil Potash intitulado "Brazil Potash Assina Memorando de Entendimento para Construção de Linha de Energia de ~US$ 200 milhões e Investimento de US$ 20 milhões com Fictor Energia," disponível aqui.

Não pode haver garantia de que a documentação definitiva relacionada às transações estabelecidas no MOU será acordada ou assinada, ou que, se assinada, tais transações serão consumadas, ou dos termos e condições finais relacionados a tais transações.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui algumas das maiores quantidades de água doce, terra arável e clima ideal para crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interno em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores empresas de agricultura e operação logística de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, enquanto simultaneamente mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Precaução Sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações, além de declarações de fato histórico, contidas neste comunicado à imprensa constituem "declarações prospectivas" e são baseadas nas expectativas razoáveis, estimativas e projeções da Companhia na data deste comunicado à imprensa. As palavras "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "seriam", "poderiam" ou "serão tomadas", "ocorrer" ou "ser alcançadas" e expressões similares identificam declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o MOU com a FICTOR Energia; avanço do Projeto Autazes, incluindo especificamente a construção da linha de transmissão; o impacto da transação potencial com a FICTOR Energia e os benefícios e estrutura de tal transação; e o status do projeto da Companhia. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em um número de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Companhia na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de negócios, econômicas e competitivas As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em um número de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Companhia na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de negócios, econômicas e competitivas. A Companhia renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor é alertado a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Contato:

Brazil Potash Investor Relations

info@brazilpotash.com