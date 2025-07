CGTN: Et inspirationsbrev: Xis ord giver genlyd i Kinas blomstrende filmindustri

BEIJING, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I 1905 blev der optaget en 30-minutters sort-hvid filmrulle uden lyd af Peking-operaens mester Tan Xinpei, der optrådte som en general i "Dingjun Mountain" – Kinas første film nogensinde – hvilket indvarslede en æra af visuel historiefortælling for nationen.

Nu, 120 år senere, har Kina omskrevet standarden for globale billetindtægter med "Ne Zha 2", en animeret episk film, der står som den højest indtjenende animerede film nogensinde og en af de fem mest indtjenende film i verden samlet set.

I et nyligt svarbrev til otte erfarne kinesiske filmkunstnere opfordrede den kinesiske præsident, Xi Jinping, landets filmbranche til at skabe flere enestående filmværker, der reflekterer tidens ånd og udtrykker folkets forhåbninger.

Xi opfordrede dem til at inspirere det bredere filmsamfund for at styrke den kulturelle tillid, forblive rodfæstede i det virkelige liv og skabe nye bidrag til kunstens velstand og opbygningen af en kulturelt stærk nation.

Når teknologi møder kinesisk kultur

Kinas 120-årige filmrejse har været defineret af ubønhørlig innovation, lige fra stumfilmene på de tidlige filmruller til det blændende spektakel med AI-hjulpne filmiske eposser.

Den store succes "Ne Zha 2" – som følger den oprørske drengegud Ne Zha og hans drage, der ledsager Ao Bing, mens de genvinder deres fysiske former og omskriver deres skæbne – er fyldt med betagende, actionfyldte billeder.

Bag dette filmhit ligger en teknologisk bedrift: Avanceret computergrafik og særligt definerede algoritmer skaber de hyperrealistiske simuleringer af lavastrømme, eksplosive partikeleffekter og enorme menneskemængder.

For at kunne skabe disse imponerende scener – nogle med op til 200 millioner elementer i ét enkelt billede – samarbejdede et netværk af 138 animationsstudier over hele Kina, hvilket øgede både filmens skala og præcision til hidtil usete højder.

En stadigt voksende bølge af kinesiske film udnytter også avanceret teknologi til at berige historiefortællingen og skubbe grænserne for innovation inden for filmbranchen.

I "The Wandering Earth 2", der er en kinesisk sci-fi-blockbuster, udnyttede produktionsholdene 3D-print til at fremstille de meget detaljerede rekvisitter, herunder futuristiske rumdragter, AI-kvantecomputere og robotarme. Den kinesiske fantasy-trilogi "Creation of the Gods", der er kendt for sine heroiske sammenstød mellem godt og ondt, brugte motion capture-teknologi og Hollywood-inspirerede produktionskanaler til at standardisere sin filmproduktionsproces.

Kinas filmbranche blander i dag den nyeste teknologi med den rigdom, der ligger i en 5.000 år lang kulturarv, og skaber visuelt fantastiske fortællinger, der vækker genklang hos det globale publikum.

Nylige hits som "Ne Zha"-sagaen, "Creation of the Gods"-trilogien og "Chang An" har gentænkt gamle kinesiske legender gennem moderne historiefortælling og visuel kunst.

CMC Pictures annoncerede i sidste uge, at den engelsksprogede version af "Ne Zha 2" vil blive vist i IMAX- og 3D-biografer i USA, Canada, Australien og New Zealand fra den 22. august.

Ellen Eliasoph, der er medlem af Oscar-juryen og en erfaren filmskaber, understregede, at den globale ekspansion af kinesiske film ikke blot er drevet af kommerciel ambition, men af den dybe kulturelle indflydelse – som hun beskrev som den sande hjørnesten i dens succes.

"Kina er i sandhed en uudnyttet guldgrube af intellektuelt materiale, når det drejer sig om filmproduktion," sagde Eliasoph, som var den første Hollywood-producer, der arbejdede i Kina, i et interview med China Media Group i april.

En blomstrende industri

Kina er nu verdens næststørste filmmarked. I 2024 blev der registreret over 1,01 milliarder biografbesøg i hele landet. Pr. 8. juli viste data fra onlineplatforme, at Kinas samlede billetindtægter for 2025 – inklusive forsalg – havde oversteget 30 milliarder yuan (ca. 4,18 milliarder dollars), og at man havde nået denne milepæl på blot 189 dage, 28 dage før i forhold til sidste år.

Landet spiller også en stadig mere indflydelsesrig rolle ved at omforme det globale filmlandskab. Alene i 2024 var Kina vært for internationale filmfestivaler i mere end 30 lande og regioner. I hjemlandet viste kinesiske biografer 93 importerede film, hvilket genererede over 9 milliarder yuan i billetindtægter.

Chen Daoming, der er en anerkendt skuespiller og formand for China Film Association, sagde, at svarbrevet fra præsident Xi er en vejledende ramme for den kinesiske filmindustri.

"Det er en essentiel og dyb inspirationskilde," sagde Chen, der var en af forfatterne af brevet til Xi. "Jeg håber, at vi gennem vores fælles indsats kan skabe mange enestående værker, så kunsten kan trives, og vi kan opbygge en kulturelt stærk nation."

Gao Ying, der er leder i den hævdvundne Capital Cinema i Beijing, sagde, at præsidentens brev vakte en dyb følelse af mission i hende.

"Vi er forpligtet til at forvandle alle skærme og biografer til kulturelle vinduer, der fortæller Kinas historie og hylder den kinesiske ånd."

For flere oplysninger skal du klikke på:

https://news.cgtn.com/news/2025-07-14/A-letter-to-inspire-Xi-s-words-echo-through-China-s-film-industry-1EZPEXHS38A/p.html