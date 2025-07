CGTN: Ein inspirierender Brief: Xis Worte finden in Chinas florierender Filmindustrie Anklang

PEKING, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Jahr 1905 wurde der Meister der Peking-Oper Tan Xinpei in einem 30-minütigen Schwarz-Weiß-Stummfilm in der Rolle des Generals in „Dingjun Mountain“ festgehalten – Chinas erstem Film überhaupt – und läutete damit eine Ära des visuellen Geschichtenerzählens für die Nation ein.

Jetzt, 120 Jahre später, hat China mit dem Animationsepos „Ne Zha 2“, das als der umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten gilt und gemessen an den Gesamteinnahmen zu den fünf Filmen mit den höchsten Einnahmen weltweit zählt, neue Kassenrekorde aufgestellt.

In einem kürzlichen Antwortschreiben an acht renommierte chinesische Filmkünstler forderte der chinesische Präsident Xi Jinping die Filmindustrie des Landes dazu auf, mehr herausragende Kinowerke zu schaffen, die den Zeitgeist widerspiegeln und die Sehnsüchte der Menschen zum Ausdruck bringen.

Xi ermutigte sie, die breitere Filmgemeinschaft zu inspirieren, das kulturelle Selbstvertrauen zu stärken, im wirklichen Leben verwurzelt zu bleiben und neue Beiträge zum Wohlstand der Künste und zum Aufbau einer kulturell starken Nation zu leisten.

Wenn Technologie auf chinesische Kultur trifft

Von den gedämpften Flackern der frühen Filmrollen bis hin zum schillernden Spektakel der KI-gestützten Epen war Chinas 120-jährige Filmgeschichte von unnachgiebiger Innovation geprägt.

Der überwältigende Erfolg von „Ne Zha 2“ – der davon erzählt, wie der rebellische Götterjunge Ne Zha und sein Drachengefährte Ao Bing ihre körperliche Gestalt zurückerlangen und ihr Schicksal neu schreiben – wird durch atemberaubende, actiongeladene Bilder befeuert.

Hinter diesem Kinohit verbirgt sich eine technologische Meisterleistung: Fortschrittliche Computergrafiken und maßgeschneiderte Algorithmen ermöglichen hyperrealistische Lavaströme, explosive Partikeleffekte und Simulationen riesiger Menschenmengen.

Um diese immersiven Szenen zu schaffen – in manchen sind bis zu 200 Millionen Charaktere in einem einzigen Bild zu sehen – arbeitete ein Netzwerk aus 138 Animationsstudios in ganz China zusammen und hob sowohl den Umfang als auch die Präzision des Films auf ein beispielloses Niveau.

Immer mehr chinesische Filme nutzen zudem modernste Technologien, um das Geschichtenerzählen zu bereichern und die Grenzen filmischer Innovation zu erweitern.

Im chinesischen Science-Fiction-Blockbuster „The Wandering Earth 2“ nutzten die Produktionsteams den 3D-Druck, um hochdetaillierte Requisiten herzustellen, darunter futuristische Raumanzüge, Quanten-KI-Computer und Roboterarme. Die für ihre heroischen Auseinandersetzungen zwischen Gut und Böse bekannte chinesische Fantasy-Trilogie „Creation of the Gods“ nutzte Motion-Capture-Technologie und Produktionsabläufe im Hollywood-Stil, um den Filmherstellungsprozess zu standardisieren.

Die heutige chinesische Filmindustrie verbindet hochmoderne Technologie mit dem Reichtum eines 5.000 Jahre alten kulturellen Erbes und produziert visuell beeindruckende Geschichten, die beim weltweiten Publikum Anklang finden.

Aktuelle Hits wie die „Ne Zha“-Saga, die „Creation of the Gods“-Trilogie und „Chang An“ interpretieren alte chinesische Legenden durch moderne Erzählkunst und visuelle Kunst neu.

CMC Pictures gab letzte Woche bekannt, dass die englischsprachige Version von „Ne Zha 2“ ab dem 22. August in IMAX und 3D in den Kinos in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland Premiere feiern wird.

Ellen Eliasoph, Jurorin bei den Oscars und erfahrene Filmemacherin, betonte, dass die weltweite Ausbreitung des chinesischen Kinos nicht nur von kommerziellen Ambitionen getrieben sei, sondern auch von seinem tiefgreifenden kulturellen Einfluss – den sie als den wahren Grundstein seines Erfolgs bezeichnete.

„China ist im Bereich der Filmproduktion eine wahre unerschlossene Goldmine an geistigem Eigentum“, sagte der erste in China arbeitende Hollywood-Manager Eliasoph im April in einem Interview mit der China Media Group.

Eine florierende Branche

China ist mittlerweile der zweitgrößte Filmmarkt der Welt. Im Jahr 2024 wurden landesweit über 1,01 Milliarden Kinobesuche verzeichnet. Daten von Online-Plattformen zeigten am 8. Juli, dass Chinas kumulierte Kinoeinnahmen für das Jahr 2025 – einschließlich Vorverkäufen – 30 Milliarden Yuan (etwa 4,18 Milliarden US-Dollar) überschritten hatten. Damit wurde dieser Meilenstein in nur 189 Tagen erreicht, 28 Tage früher als im Vorjahr.

Darüber hinaus spielt das Land eine zunehmend einflussreiche Rolle bei der Neugestaltung der globalen Filmlandschaft. Allein im Jahr 2024 veranstaltete China in mehr als 30 Ländern und Regionen internationale Filmfestivals. In China zeigten die Kinos 93 importierte Filme und erzielten damit Einnahmen von über neun Milliarden Yuan an den Kinokassen.

Der bekannte Schauspieler und Vorsitzender der China Film Association Chen Daoming erklärte, das Antwortschreiben von Präsident Xi biete einen Orientierungsrahmen für die chinesische Filmindustrie.

„Es ist eine wesentliche und tiefgreifende Quelle der Inspiration“, sagte Chen, einer der Verfasser des Briefes an Xi. „Ich hoffe, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen viele herausragende Werke schaffen können, die zum Wohlstand der Künste und zum Aufbau einer kulturell starken Nation beitragen.“

Die Managerin Gao Ying des altehrwürdigen Capital Cinema in Peking sagte, der Brief des Präsidenten habe in ihr ein tiefes Sendungsbewusstsein geweckt.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jede Leinwand und jedes Kino in ein kulturelles Fenster zu verwandeln, das Chinas Geschichte erzählt und den chinesischen Geist feiert.“

