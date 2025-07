CGTN: מכתב להשראה: דבריו של הנשיא שי מהדהדים ברחבי תעשיית הקולנוע המשגשגת של סין

בייג'ינג, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ב-1905, סרט אילם בשחור-לבן בן 30 דקות תיעד את אמן האופרה של פקין טאן שינפיי מופיע כגנרל ב"הר דינגג'ון" (Dingjun Mountain) - הסרט הראשון אי פעם בסין - ופתח עידן של השמעת סיפורים חזותית עבור האומה.

כעת, 120 שנה מאוחר יותר, סין שכתבה מחדש את שיאי הקופות העולמיים עם "Ne Zha 2", אפוס אנימציה שניצב כסרט האנימציה הרווחי ביותר בכל הזמנים ואחד מחמשת הסרטים המובילים בעולם מבחינת הכנסות כוללות.

במכתב תשובה ששלח לאחרונה לשמונה אמני קולנוע סינים ותיקים, קרא נשיא סין שי ג'ינפינג לתעשיית הקולנוע במדינה ליצור יצירות קולנועיות יוצאות דופן המשקפות את רוח התקופה ומבטאות את שאיפות העם.

שי עודד אותם לעורר השראה בקהילת הקולנוע הרחבה יותר לחזק את הביטחון התרבותי, להישאר מקורקעים בחיים האמיתיים ולתרום תרומות חדשות לשגשוג האמנויות ולבניית אומה חזקה מבחינה תרבותית.

כשטכנולוגיה פוגשת את התרבות הסינית

מההבהוב העמום של סלילי סרט מוקדמים ועד למחזה המסנוור של אפוסים המופעלים על ידי בינה מלאכותית, המסע הקולנועי בן 120 השנים של סין הוגדר על ידי חדשנות בלתי מתפשרת.

ההצלחה המסחררת של "Ne Zha 2" - שעוקב אחר הילד-אל המרדני נה ג'ה וחברו הדרקון אאו בינג כשהם מחזירים לעצמם את צורתם הפיזית ומשכתבים את גורלם - ניזונה מוויזואליה עוצרת נשימה ועמוסת אקשן.

מאחורי הלהיט הקולנועי הזה מסתתר הישג טכנולוגי: גרפיקה ממוחשבת מתקדמת ואלגוריתמים מותאמים אישית המופעלים על זרמי לבה היפר-ריאליסטיים, אפקטים של חלקיקים נפיצים וסימולציות קהל עצומות.

כדי להשיג את הסצנות הסוחפות הללו - חלקן כוללות עד 200 מיליון דמויות בפריים אחד - רשת שיתופית של 138 אולפני אנימציה ברחבי סין עבדה יחד, והעלתה את קנה המידה והדיוק של הסרט לגבהים חסרי תקדים.

גל גדל והולך של סרטים סיניים רותם גם טכנולוגיה מתקדמת כדי להעשיר את הסיפור ולמתוח את גבולות החדשנות הקולנועית.

ב"כדור הארץ הנודד 2" (The Wandering Earth 2), שובר קופות מדע בדיוני סיני, צוותי ההפקה מינפו הדפסת תלת מימד כדי ליצור אביזרים מפורטים ביותר, כולל חליפות חלל עתידניות, מחשבי בינה מלאכותית קוונטית וזרועות רובוטיות. טרילוגיית הפנטזיה הסינית "בריאת האלים" (Creation of the Gods), הידועה בהתנגשויות ההירואיות שלה בין טוב לרע, השתמשה בטכנולוגיית לכידת תנועה ובצינורות הפקה בסגנון הוליוודי כדי לתקנן את תהליך יצירת הסרטים שלה.

תעשיית הקולנוע הסינית משלבת כיום טכנולוגיה מתקדמת עם עושר של מורשת תרבותית בת 5,000 שנה, ומייצרת נרטיבים מדהימים מבחינה ויזואלית המהדהדים בקרב הקהל העולמי.

להיטים אחרונים כמו סאגת "נה ג'ה" ("Ne Zha"), טרילוגיית "בריאת האלים" ("Creation of the Gods" ) ו"צ'אנג אן" ("Chang An" ) דמיינו מחדש אגדות סיניות עתיקות באמצעות סיפור מודרני ואמנות חזותית.

CMC Pictures הודיעה בשבוע שעבר כי הגרסה בשפה האנגלית של "Ne Zha 2" תעלה לראשונה ב-IMAX ובתלת מימד בבתי קולנוע בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד החל מה-22 באוגוסט.

אלן אליאסוף (Ellen Eliasoph), שופטת פרסי האוסקר ויוצרת קולנוע ותיקה, הדגישה שההתרחבות הגלובלית של הקולנוע הסיני מונעת לא רק על ידי שאפתנות מסחרית, אלא על ידי השפעתו התרבותית העמוקה - שאותה תיארה כאבן הפינה האמיתית להצלחתו.

"סין היא באמת מכרה זהב בלתי מנוצל של קניין רוחני בכל הנוגע לעשיית סרטים", אמרה אליאסוף, שהיתה המנהלת ההוליוודית הראשונה שעבדה בסין, בראיון ל-China Media Group באפריל.

תעשייה משגשגת

סין היא כיום שוק הסרטים השני בגודלו בעולם. בשנת 2024 נרשמו למעלה מ-1.01 מיליארד ביקורים בבתי קולנוע ברחבי המדינה. נכון ל-8 ביולי, נתונים מפלטפורמות מקוונות הראו כי ההכנסות המצטברות של סין בקופות לשנת 2025 - כולל מכירות מוקדמות - עלו על 30 מיליארד יואן (כ-4.18 מיליארד דולר), והגיעו לאבן דרך זו תוך 189 ימים בלבד, 28 ימים לפני הקצב של אשתקד.

המדינה גם ממלאת תפקיד משפיע יותר ויותר בעיצוב מחדש של נוף הקולנוע העולמי. בשנת 2024 לבדה, סין אירחה פסטיבלי סרטים בינלאומיים ביותר מ-30 מדינות ואזורים. בבית, בתי הקולנוע הסיניים הקרינו 93 סרטים מיובאים, והניבו הכנסות של למעלה מ-9 מיליארד יואן בקופות.

צ'ן דאומינג (Chen Daoming), שחקן ידוע ויו"ר איגוד הקולנוע הסיני, אמר כי מכתב התשובה של הנשיא שי מציע מסגרת מנחה לתעשיית הקולנוע הסינית.

"זה מקור השראה חיוני ועמוק", אמר צ'ן, שהיה אחד מכותבי המכתב לשי. "אני מקווה שבאמצעות המאמצים המשותפים שלנו, נוכל ליצור יצירות יוצאות דופן רבות התורמות לשגשוג האמנויות ולבניית אומה חזקה מבחינה תרבותית".

גאו יינג (Gao Ying), מנהלת בקולנוע קפיטל בבייג'ינג, אמרה כי מכתבו של הנשיא עורר בה תחושת שליחות עמוקה.

"אנחנו מחויבים להפוך כל מסך ותיאטרון לחלון תרבותי שמספר את הסיפור של סין וחוגג את הרוח הסינית".

