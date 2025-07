CGTN: Surat Penuh Inspirasi: Kata-Kata Xi Bergema dalam Industri Perfileman China yang Kian Maju

BEIJING, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada tahun 1905, rakaman hitam putih berdurasi 30 minit tanpa suara yang menampilkan maestro Opera Beijing, Tan Xinpei, sebagai seorang jeneral dalam "Dingjun Mountain" telah mencatat sejarah sebagai filem pertama China, sekali gus membuka lembaran baharu dalam era penceritaan visual negara itu.

Kini, 120 tahun kemudian, China telah mencipta sejarah baharu dalam rekod kutipan pecah panggung global menerusi "Ne Zha 2", sebuah epik animasi yang kini menjadi filem animasi dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman serta tersenarai dalam lima filem teratas dunia berdasarkan jumlah pendapatan.

Dalam surat balas terkini kepada lapan seniman filem veteran China, Presiden Xi Jinping menyeru industri perfileman negara itu agar menghasilkan lebih banyak karya sinematik unggul yang mencerminkan semangat zaman dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Xi menggalakkan mereka untuk memberi inspirasi kepada komuniti perfileman yang lebih luas agar memperkukuhkan keyakinan budaya, kekal bersifat realistik dan menyumbang secara aktif kepada kemakmuran seni serta pembinaan sebuah negara yang kukuh dari segi budaya.

Ketika teknologi bertemu dengan budaya Cina

Daripada kelipan samar gulungan awal hingga ke kehebatan epik berteknologi AI, perjalanan sinematik China selama 120 tahun telah ditandai oleh semangat inovasi yang tidak pernah luntur.

Kejayaan luar biasa "Ne Zha 2" – yang mengisahkan dewa kanak-kanak pemberontak Ne Zha dan rakannya naga Ao Bing dalam usaha mereka mendapatkan semula jasad fizikal dan menulis semula takdir mereka – dipacu oleh visual yang memukau dan sarat aksi.

Di sebalik kejayaan filem ini terserlah pencapaian teknologi yang luar biasa: grafik komputer canggih dan algoritma khas yang digunakan untuk menghasilkan aliran lava hiper-realistik, kesan partikal letupan yang mengagumkan serta simulasi kerumunan berskala besar.

Bagi merealisasikan babak-babak yang mengasyikkan – termasuk adegan yang memaparkan sehingga 200 juta watak dalam satu bingkai – rangkaian kolaboratif melibatkan 138 studio animasi di seluruh China telah berganding bahu, sekali gus melonjakkan skala dan ketepatan filem ini ke tahap yang tidak pernah dicapai sebelum ini.

Gelombang baharu filem China juga semakin giat memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkaya naratif dan melangkaui cabaran inovasi sinematik.

Dalam blokbuster sains fiksyen China "The Wandering Earth 2", pasukan produksi memanfaatkan teknologi cetakan 3D untuk menghasilkan prop yang sangat terperinci, termasuk sut angkasa futuristik, komputer AI kuantum dan lengan robotik. Sementara itu, trilogi fantasi China "Creation of the Gods", yang terkenal dengan pertembungan epik antara kebaikan dan kejahatan, menggunakan teknologi penangkapan gerakan serta aliran kerja produksi ala Hollywood untuk menyeragamkan proses penghasilan filemnya.

Industri perfileman China masa kini menggabungkan teknologi tercanggih dengan kekayaan warisan budaya yang berusia 5,000 tahun, menghasilkan naratif visual yang memukau dan mampu menambat hati penonton di seluruh dunia.

Kejayaan terkini seperti saga "Ne Zha", trilogi "Creation of the Gods" dan "Chang An" telah mentafsir semula legenda kuno China melalui pendekatan penceritaan moden dan seni visual yang mengagumkan.

CMC Pictures mengumumkan minggu lalu bahawa bermula 22 Ogos, versi bahasa Inggeris "Ne Zha 2" akan ditayangkan dalam format IMAX dan 3D di pawagam-pawagam di Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan New Zealand.

Ellen Eliasoph, juri Anugerah Akademi dan pembikin filem veteran, menekankan bahawa perkembangan global sinema China bukan semata-mata didorong oleh cita-cita komersial, tetapi oleh pengaruh budayanya yang mendalam – yang menurut beliau merupakan asas sebenar kejayaannya.

“China sememangnya merupakan khazanah harta intelek yang belum diterokai dalam dunia perfileman,” kata Eliasoph, eksekutif Hollywood pertama yang bekerja di China, dalam satu temubual bersama China Media Group pada April lalu.

Industri yang berkembang maju

China kini merupakan pasaran filem kedua terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2024, lebih 1.01 bilion kunjungan ke pawagam direkodkan di seluruh negara. Sehingga 8 Julai, data daripada platform dalam talian menunjukkan bahawa jumlah kutipan box office China bagi tahun 2025 – termasuk jualan awal – telah melebihi 30 bilion yuan (kira-kira AS$4.18 bilion), mencapai pencapaian ini dalam hanya 189 hari, iaitu 28 hari lebih awal berbanding tahun sebelumnya.

China juga memainkan peranan yang semakin berpengaruh dalam membentuk semula landskap sinematik global. Sepanjang tahun 2024 sahaja, negara itu telah menganjurkan festival filem antarabangsa di lebih 30 negara dan rantau. Di dalam negara, pawagam China menayangkan 93 filem import, menjana kutipan box office melebihi 9 bilion yuan.

Chen Daoming, pelakon tersohor dan pengerusi Persatuan Filem China, menyatakan bahawa surat balas Presiden Xi memberikan hala tuju yang jelas kepada industri perfileman negara.

"Surat tersebut menjadi sumber inspirasi yang mendalam dan amat penting," kata Chen, yang merupakan antara penulis surat kepada Presiden Xi. "Saya berharap melalui usaha bersama, kami dapat menghasilkan karya-karya unggul yang menyumbang kepada kemajuan seni dan pembinaan negara yang kukuh dari segi budaya.”

Gao Ying, pengurus di pawagam bersejarah Capital Cinema di Beijing, berkata surat Presiden itu telah membangkitkan rasa tanggungjawab yang mendalam dalam dirinya.

"Kami komited untuk menjadikan setiap layar dan panggung sebagai jendela budaya yang mengisahkan perjalanan China dan meraikan semangat bangsa."

Untuk maklumat lanjut, sila klik:

https://news.cgtn.com/news/2025-07-14/A-letter-to-inspire-Xi-s-words-echo-through-China-s-film-industry-1EZPEXHS38A/p.html