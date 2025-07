CGTN: Een inspirerende brief: De woorden van president Xi vinden weerklank in de bloeiende Chinese filmindustrie

BEIJING, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In 1905 werd een 30 minuten durende zwart-witfilm met geluidloze opnames getoond van Peking-operameester Tan Xinpei in zijn rol als generaal in "Dingjun Mountain". Dit was de allereerste Chinese film ooit en deze luidde een tijdperk in van visuele storytelling voor het land.

Vandaag, 120 jaar later, heeft China de wereldwijde box office-records gebroken met "Ne Zha 2", een epische animatiefilm die nu de meest succesvolle animatiefilm aller tijden is en tot de vijf best verdienende films ter wereld behoort.

In een recente brief aan acht ervaren Chinese filmkunstenaars riep de Chinese president Xi Jinping de filmindustrie van het land op om meer uitmuntende films te maken die de tijdgeest weerspiegelen en de aspiraties van het volk uitdrukken.

Xi moedigde de filmmakers aan om de bredere filmgemeenschap te inspireren om het culturele zelfvertrouwen te versterken, met beide benen op de grond te blijven staan en een nieuwe bijdrage te leveren aan de bloei van de kunsten en de opbouw van een cultureel sterke natie.

De krachtige combinatie van tech en Chinese cultuur

Van de ingetogen flitsen in de eerste films tot het oogverblindende spektakel van door AI-aangedreven epische films: de 120 jaar durende Chinese filmgeschiedenis wordt gekenmerkt door onverzettelijke innovatie.

Het ongelofelijke succes van "Ne Zha 2", waarin de rebelse jonge god Ne Zha en zijn drakenvriend Ao Bing worden gevolgd terwijl ze hun fysieke vorm terugkrijgen en hun lot herschrijven, is te danken aan de adembenemende beelden vol actie.

Achter dit cinematografische succes schuilt een waar technologisch hoogstandje: geavanceerde computergraphics en speciale algoritmes zorgden voor hyperrealistische lavastromen, explosieve deeltjeseffecten en simulaties van enorme mensenmassa's.

Om deze adembenemende scènes - sommige met wel 200 miljoen personages in één frame - te realiseren, werkte een netwerk van 138 animatiestudio's in heel China nauw samen. Hierdoor werden zowel de omvang als de precisie van de film tot ongekende hoogten getild.

Steeds meer Chinese films maken ook gebruik van geavanceerde technologie om verhalen te verrijken en de grenzen van cinematografische innovatie te verleggen.

In "The Wandering Earth 2", een Chinese sciencefictionfilm, maakten productieteams gebruik van 3D-geprinte hypergedetailleerde rekwisieten, waaronder futuristische ruimtepakken, quantum-AI-computers en robotarmen. De Chinese fantasytrilogie "Creation of the Gods", bekend om de heroïsche gevechten tussen goed en kwaad, maakte gebruik van motion capture-technologie en Hollywood-achtige productieprocessen om het filmproces te standaardiseren.

Vandaag de dag combineert de Chinese filmindustrie geavanceerde technologie met de rijkdom van een 5000 jaar oud cultureel erfgoed. Dit levert visueel verbluffende verhaallijnen op die aanslaan bij een wereldwijd publiek.

Recente hits zoals de "Ne Zha"-saga, de "Creation of the Gods"-trilogie en "Chang An" hebben oude Chinese legendes opnieuw vormgegeven met behulp van moderne verteltechnieken en visuele kunst.

CMC Pictures maakte vorige week bekend dat de Engelstalige versie van "Ne Zha 2" vanaf 22 augustus in IMAX en 3D in bioscopen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zal verschijnen.

Ellen Eliasoph, jurylid bij de Academy Awards en ervaren filmmaker, benadrukte dat de wereldwijde expansie van de Chinese filmindustrie niet alleen wordt gedreven door commerciële ambitie, maar ook door de diepgaande culturele invloed ervan. Volgens haar is dit dan ook de hoeksteen van het immense succes.

"China is echt een nog onbenutte goudmijn van intellectueel eigendom als het gaat om het maken van films", zegt Eliasoph, de eerste Hollywood executive die in China heeft gewerkt, in een interview met China Media Group in april.

Een bloeiende industrie

China is op dit moment de op één na grootste filmmarkt ter wereld. In 2024 werden er in het hele land ruim 1,01 miljard bioscoopbezoeken geregistreerd. Uit gegevens van onlineplatforms blijkt dat sinds 8 juli de cumulatieve bioscoopomzet in China voor het jaar 2025, inclusief voorverkoop, de 30 miljard yuan (ongeveer 4,18 miljard dollar) heeft overschreden. Deze mijlpaal werd bereikt in slechts 189 dagen, 28 dagen sneller dan vorig jaar.

Het land speelt bovendien een aanzienlijk invloedrijkere rol bij het hervormen van het wereldwijde filmlandschap. Alleen al in 2024 organiseerde China in meer dan 30 landen en regio's internationale filmfestivals. In de Chinese bioscopen werden 93 geïmporteerde films vertoond, met een totale omzet van ruim 9 miljard yuan.

Chen Daoming, een gerenommeerd acteur en voorzitter van de China Film Association, stelt dat het antwoord van president Xi een richtinggevend kader biedt voor de Chinese filmindustrie.

"Het is een essentiële en diepgaande bron van inspiratie", zegt Chen, één van de redacteurs van de brief aan president Xi. "Ik hoop dat we door onze gezamenlijke inspanningen veel uitzonderlijke creaties kunnen verwezenlijken die bijdragen aan de bloei van de beeldende kunsten en de opbouw van een cultureel sterke natie."

Gao Ying, manager bij de aloude Capital Cinema in Beijing, zei dat de brief van de president een diep gevoel van toewijding in haar opriep.

"Wij streven ernaar om elk scherm en theater om te vormen tot een cultureel venster dat het verhaal van China vertelt en een eerbetoon brengt aan de Chinese ziel."

