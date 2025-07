CGTN: จดหมายสร้างแรงบันดาลใจ: คำพูดของ Xi สะท้อนไปทั่วอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เจริญรุ่งเรืองของจีน

ปักกิ่ง, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในปี 1905 ภาพยนตร์เงียบขาวดำความยาว 30 นาทีได้บันทึกภาพอาจารย์งิ้วปักกิ่ง Tan Xinpei ที่แสดงเป็นนายพลในเรื่อง "Dingjun Mountain" ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของจีนที่นำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการเล่าเรื่องด้วยภาพ

ในปัจจุบัน 120 ปีต่อมา จีนได้สร้างสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศโลกใหม่ด้วย "Ne Zha 2" ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาล และหนึ่งในห้าภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลก

ในจดหมายตอบกลับล่าสุดถึงศิลปินภาพยนตร์อาวุโสชาวจีนแปดคน ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเรียกร้องให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศสร้างผลงานภาพยนตร์ที่โดดเด่นมากขึ้นซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณของยุคสมัยและแสดงถึงความปรารถนาของประชาชน

Xi กระตุ้นให้พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนภาพยนตร์ในวงกว้างเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจทางวัฒนธรรม ยึดมั่นในชีวิตจริงเสมอ และมีส่วนสนับสนุนใหม่ ๆ ต่อความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะและการสร้างชาติที่แข็งแกร่งทางวัฒนธรรม

เมื่อเทคโนโลยีพบกับวัฒนธรรมจีน

จากภาพสั่นไหวอันเงียบงันของภาพยนตร์ยุคแรก ๆ ไปจนถึงภาพอันตระการตาของภาพยนตร์มหากาพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาการของวงการภาพยนตร์จีนตลอด 120 ปีนั้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดยั้ง

ความสำเร็จอย่างล้นหลามของ "Ne Zha 2" ซึ่งเล่าเรื่องราวของเทพน้อยกบฏ Ne Zha และสหายมังกร Ao Bing ที่ฟื้นคืนร่างและกำหนดโชคชะตาของตนเองใหม่ ได้รับแรงหนุนจากภาพที่สวยงามตระการตาและเต็มไปด้วยแอ็คชั่น

เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้คือความสำเร็จทางเทคโนโลยี: กราฟิกคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและอัลกอริทึมเฉพาะที่ขับเคลื่อนการไหลของลาวาที่สมจริงยิ่งกว่า เอฟเฟกต์อนุภาคระเบิด และการจำลองฝูงชนจำนวนมาก

เพื่อให้ได้ฉากสมจริงเหล่านี้ ซึ่งบางฉากมีตัวละครมากถึง 200 ล้านตัวในเฟรมเดียว เครือข่ายความร่วมมือของสตูดิโอแอนิเมชัน 138 แห่งทั่วประเทศจีนได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ จึงยกระดับทั้งขนาดและความแม่นยำของภาพยนตร์ให้สูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

กระแสภาพยนตร์จีนที่กำลังเติบโตกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างการเล่าเรื่องและผลักดันขอบเขตของนวัตกรรมภาพยนตร์

ในภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ของจีนเรื่อง "The Wandering Earth 2" ทีมงานฝ่ายผลิตได้ใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ 3 มิติเพื่อสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งรวมถึงชุดอวกาศแห่งอนาคต คอมพิวเตอร์ควอนตัมปัญญาประดิษฐ์และแขนหุ่นยนต์ ไตรภาคแฟนตาซีจีนเรื่อง "Creation of the Gods" ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างความดีและความชั่ว ได้ใช้เทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหวและกระบวนการผลิตแบบฮอลลีวูดเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการสร้างภาพยนตร์

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มีอายุกว่า 5,000 ปี จึงสร้างสรรค์เรื่องราวอันน่าทึ่งที่เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงล่าสุด อย่างเช่น มหากาพย์ "Ne Zha" ไตรภาค "Creation of the Gods" และ "Chang An" ได้นำตำนานจีนโบราณมาตีความใหม่ผ่านการเล่าเรื่องและศิลปะภาพที่ทันสมัย

CMC Pictures ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า "Ne Zha 2" ฉบับภาษาอังกฤษจะเปิดตัวในระบบ IMAX และ 3D ในโรงภาพยนตร์ในสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมเป็นต้นไป

Ellen Eliasoph กรรมการตัดสินรางวัลออสการ์และผู้สร้างภาพยนตร์มากประสบการณ์ เน้นย้ำว่าการขยายตัวของวงการภาพยนตร์จีนไปทั่วโลกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายทางการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง ซึ่งเธออธิบายว่าเป็นรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จ

"จีนถือเป็นแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในด้านการสร้างภาพยนตร์" Eliasoph ผู้บริหารฮอลลีวูดคนแรกที่ทำงานในจีน กล่าวในการสัมภาษณ์กับ China Media Group เมื่อเดือนเมษายน

อุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง

ปัจจุบันจีนเป็นตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในปี 2024 มียอดเข้าชมโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศมากกว่า 1.01 พันล้านครั้ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์แสดงให้เห็นว่ารายได้รวมจากบ็อกซ์ออฟฟิศของจีนในปี 2025 รวมถึงยอดขายล่วงหน้า ทะลุ 30,000 ล้านหยวน (ประมาณ 4,180 ล้านดอลลาร์) โดยใช้เวลาเพียง 189 วันในการบรรลุเป้าหมายครั้งใหญ่นี้ ซึ่งเร็วกว่าปีที่แล้วถึง 28 วัน

ประเทศนี้ยังมีบทบาทที่มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภาพยนตร์ระดับโลกอีกด้วย ในปี 2024 เพียงปีเดียว จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค โรงภาพยนตร์ในจีนฉายภาพยนตร์นำเข้า 93 เรื่อง และสร้างรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า 9 พันล้านหยวน

Chen Daoming นักแสดงชื่อดังและประธานสมาคมภาพยนตร์จีน กล่าวว่าจดหมายตอบของประธานาธิบดี Xi ถือเป็นกรอบงานนำทางสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน

"เป็นแหล่งที่สร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญและลึกซึ้ง" Chen ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนจดหมายถึง Xi กล่าว "ผมหวังว่าด้วยความพยายามร่วมกันของเรา เราจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นมากมายที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะและการสร้างชาติที่มีความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม"

Gao Ying ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ Capital Cinema ที่มีชื่อเสียงมายาวนานในปักกิ่ง กล่าวว่า จดหมายของประธานาธิบดีทำให้เธอมีสำนึกลึกซึ้งในพันธกิจ

"เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนจอและโรงภาพยนตร์ทุกแห่งให้กลายเป็นหน้าต่างทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของจีนและเฉลิมฉลองจิตวิญญาณจีน"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก:

https://news.cgtn.com/news/2025-07-14/A-letter-to-inspire-Xi-s-words-echo-through-China-s-film-industry-1EZPEXHS38A/p.html