Etex renforce sa présence en Amérique latine avec des investissements de 65 millions d'euros pour la production de plaques de plâtre

ZAVENTEM, Belgique, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex, leader mondial des solutions de construction légères, renforce son engagement de longue date en Amérique latine avec des investissements stratégiques au Pérou, au Chili et en Argentine pour un montant total de 65 millions d'euros.

« L'Amérique latine est une région clé où nous sommes présents depuis 90 ans, avec aujourd’hui 23 sites et près de 2 300 collaborateurs. », a déclaré Bernard Delvaux, PDG d'Etex. « Nous ne nous contentons pas d'étendre nos activités, nous relevons également la barre en matière d'efficacité, de sécurité et de performance environnementale. »

Au Pérou, Etex investit 32,5 millions d'euros dans son usine de plaques de plâtre Gyplac à Huachipa (Lima). Cet investissement comprend des technologies de pointe qui permettront à Etex de maintenir sa position sur le marché péruvien, axée sur la qualité et l'amélioration continue. L'usine améliorera également en permanence l’efficacité énergétique et celle des machines, tout en développant des innovations pour ses clients. Le projet devrait être finalisé d'ici la fin 2026.

Au Chili, le site de Santa Rosa (Santiago) bénéficiera d'un investissement de 21,4 millions d'euros. Via sa marque Gyplac, cette initiative clé lui permettra de répondre à la demande nationale et régionale croissante, tout en améliorant le niveau de service et la personnalisation des produits et en réduisant la consommation d'énergie de 4 %. Le projet est en cours et devrait être achevé d'ici août 2026.

En Argentine, Etex investira 11,8 millions d'euros dans son usine de General Acha (La Pampa) afin d'augmenter la capacité de production de sa marque Durlock, avec des améliorations visant l'efficacité énergétique et la décarbonisation. L'achèvement des travaux est prévu pour le premier trimestre 2027.

Jochen Friedrichs, directeur de la division Building Performance chez Etex : « En augmentant notre capacité et en donnant la priorité à la durabilité, nous nous préparons à la croissance future dans toute la région, avec et pour nos clients. »

L'Amérique latine est une région importante pour Etex, qui y compte 23 sites et près de 2 300 collaborateurs en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur et au Pérou. Etex est présent en Amérique latine depuis 1935 et propose des marques commerciales fortes telles que Durlock, Gyplac, Superboard, Permanit et Gypsum Drywall.

Photos : https://etex.team/investments-latam