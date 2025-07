Etex versterkt aanwezigheid in Latijns-Amerika met investering van 65 miljoen euro in gipsplaatproductie

ZAVENTEM, België, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex, een wereldwijde leider op het gebied van lichtgewicht bouwoplossingen, versterkt haar langdurige betrokkenheid bij Latijns-Amerika met strategische investeringen in Peru, Chili en Argentinië voor een totaalbedrag van 65 miljoen euro. Deze initiatieven zullen de productiecapaciteit van gipsplaten uitbreiden, de duurzaamheid verbeteren en de marktgroei in de hele regio ondersteunen.

“Latijns-Amerika is een belangrijke regio waar we al 90 jaar aanwezig zijn, momenteel met 23 vestigingen en bijna 2.300 medewerkers.”, aldus Bernard Delvaux, CEO van Etex. “We breiden niet alleen onze activiteiten uit, maar leggen ook de lat hoger op het gebied van efficiëntie, veiligheid en milieuprestaties.”

In Peru investeert Etex 32,5 miljoen euro in haar Gyplac-gipsplaatfabriek in Huachipa (Lima). Deze investering omvat geavanceerde technologie om de rol van Etex op de Peruaanse markt, die gericht is op de hoogste kwaliteit en voortdurende verbetering, te verankeren. De fabriek zal ook de energie- en machine-efficiëntie voortdurend verbeteren en innovaties voor klanten ontwikkelen. Het project zal naar verwachting eind 2026 worden afgerond.

In Chili zal de fabriek in Santa Rosa (Santiago) profiteren van een investering van 21,4 miljoen euro. Hierdoor zal het bedrijf met haar merk Gyplac, dankzij betere dienstverlening en productaanpassingen, kunnen voldoen aan de groeiende nationale en regionale vraag en zal het zijn energieverbruik met 4% kunnen verminderen. Het project is in uitvoering en zal naar verwachting in augustus 2026 worden voltooid.

In Argentinië investeert Etex 11,8 miljoen euro in de fabriek in General Acha (La Pampa) om de capaciteit voor het merk Durlock uit te breiden, met verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie en decarbonisatie. De voltooiing wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2027.

Jochen Friedrichs, hoofd van de divisie Building Performance bij Etex: “Door onze capaciteit uit te breiden en prioriteit te geven aan duurzaamheid, bereiden we ons voor op toekomstige groei in de hele regio, samen met en voor onze klanten.”

Latijns-Amerika is een belangrijke regio voor Etex, met 23 vestigingen en bijna 2.300 medewerkers in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador en Peru. Etex is sinds 1935 aanwezig in Latijns-Amerika en biedt sterke commerciële merken zoals Durlock, Gyplac, Superboard, Permanit en Gypsum Drywall.

Foto’s : https://etex.team/investments-latam