Nouveau rapport : L’utilisation de l’IA générative double tandis que la confiance dans les réseaux sociaux s’effondre

Le rapport sur les tendances Internet 2025 de CIRA révèle comment la confiance, l’innovation et les tarifs douaniers redéfinissent le paysage numérique du Canada

OTTAWA, Ontario, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadien·nes font face à l’incertitude économique et à l’évolution rapide des technologies, ils/elles modifient leur façon de dépenser leur temps et leur argent en ligne. Selon le rapport 2025 sur les tendances Internet au Canada publié aujourd’hui, les Canadien·nes adoptent les outils d’IA générative et expriment des préoccupations concernant la mésinformation, la sécurité en ligne et la fiabilité des plateformes de médias sociaux.

Anciennement connu sous le nom de Dossier documentaire sur Internet au Canada, ce rapport s’appuie sur un sondage national mené auprès de 2 000 utilisateur·rices adultes d’Internet. Il dresse un portrait complexe du comportement en ligne des Canadien·nes, allant de l’évolution de leurs habitudes d’achat à leur perception changeante des médias sociaux.

Informations clés

L’utilisation des outils d’IA générative a plus que doublé depuis 2024, un·e Canadien·ne sur trois ayant utilisé ces outils au cours de la dernière année. Malgré cette hausse, les Canadien·nes restent préoccupé·es par la mésinformation et les hypertrucages, 74 % d’entre eux/elles s’inquiétant des faux contenus générés par l’IA.

Malgré cette hausse, les Canadien·nes restent préoccupé·es par la mésinformation et les hypertrucages, 74 % d'entre eux/elles s'inquiétant des faux contenus générés par l'IA. La confiance du public envers X continue de baisser. Elle est désormais considérée comme la principale plateforme de promotion de contenus polarisants (31 %) et de mésinformation (33 %). La perception de la sécurité sur X a baissé de 20 points depuis 2018. Malgré l'engouement suscité par des réseaux alternatifs tels que Bluesky, seul·es 5 % des Canadien·nes déclarent utiliser cette application à l'heure actuelle.

Dans une économie mondialisée, 64 % des Canadien·nes préfèrent faire leurs achats en ligne auprès de détaillants canadiens lorsqu'ils/elles ont le choix, plus de la moitié (55 %) citant le soutien à l'économie locale comme principale raison. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, le domaine .CA reste un signe de confiance et d'identité canadienne en ligne.

Un tiers des Canadien·nes (34 %) sont tombé·es sur un hypertrucage au cours de la dernière année, contre 20 % en 2024. Près de 80 % estiment que les hypertrucages devraient être interdits sur les médias sociaux et 59 % les considèrent comme une menace aux élections démocratiques, en accord avec les récents rapports sur la fraude électorale.

Un·e Canadien·ne sur cinq a été victime d'une cyberattaque ou d'une violation de données, le plus souvent en raison de failles dans les systèmes des entreprises ou des services qu'il/elle utilise. Bien que 61 % des répondant·s se disent capables de repérer les tentatives d'escroquerie, les résultats soulignent à quel point il est important pour toutes les organisations, grandes ou petites, de renforcer leurs mesures de cybersécurité.



Citation de la direction

« Chez CIRA, nous constatons de première main comment les événements mondiaux et l’évolution rapide des technologies transforment la façon dont les Canadien·nes utilisent Internet. De la préférence croissante pour le commerce électronique canadien dans un contexte de tensions géopolitiques aux préoccupations liées à l’intelligence artificielle, à la mésinformation et aux cybermenaces, il est clair qu’Internet n’est plus seulement un outil, mais le reflet du monde complexe dans lequel nous vivons. » – Byron Holland, président et chef de la direction, CIRA

Ressources

Lisez le rapport complet sur les tendances Internet 2025 et l’analyse : cira.ca/fr/tendances-internet-canada-2025

Explorez les résultats du sondage

À propos des tendances Internet au Canada

Le rapport a été préparé par CIRA au moyen d’une enquête en ligne menée par le Strategic Counsel. Au total, 2 000 internautes canadien·nes (de 18 ans et plus) ont été interrogé·es par l’entremise d’un panel en ligne en mars. Chaque année, CIRA produit le rapport sur les tendances Internet au Canada grâce à cette recherche afin de mieux comprendre l’accès et l’utilisation d’Internet par les Canadien·nes. Cette année, CIRA publiera une série de blogues en quatre parties sur les constatations les plus marquantes de son sondage annuel. Les résultats complets de l’étude présentant les plus récentes tendances en matière d’Internet au Canada et les habitudes des internautes peuvent être consultés ici.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.