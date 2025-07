CCC et Canpotex renforcent la résilience agricole du Bangladesh

OTTAWA, Ontario, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer la signature d’un nouveau contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec la Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) pour de la potasse canadienne fourni par Canpotex. Il s’agit du 11ème contrat GÀG que la CCC signe avec BADC pour la potasse de Canpotex depuis 2014. À ce jour, Canpotex a fourni plus de 4 millions de tonnes métriques de potasse canadienne au Bangladesh.

La potasse canadienne joue un rôle crucial dans le soutien des activités agricoles au Bangladesh. Les agriculteurs comptent sur ce nutriment de haute qualité pour améliorer la fertilité des sols, augmenter les rendements des cultures et assurer une production alimentaire durable. Grâce à sa capacité à reconstituer les réserves de potassium essentielles du sol, la potasse contribue de manière significative à la culture de denrées de base telles que le riz et les légumes, qui sont vitales pour la sécurité alimentaire du pays.

La CCC opère à la croisée du commerce et des relations internationales afin de faciliter les relations commerciales entre les entreprises canadiennes et les gouvernements étrangers à tous les niveaux grâce à des contrats GÀG. Chaque contrat GÀG signé par la CCC a la même valeur juridique qu'un contrat du gouvernement du Canada et est assorti d'une garantie d'exécution.

Au cours de la dernière décennie, la CCC a joué un rôle essentiel dans l'approvisionnement en potasse canadienne de haute qualité de Canpotex au gouvernement du Bangladesh. En rendant la potasse accessible aux agriculteurs bangladais, la CCC et Canpotex aident le gouvernement bangladais à renforcer la résilience agricole du pays, garantissant ainsi les moyens de subsistance d'innombrables communautés.

« Les relations entre le Canada et le Bangladesh sont fondées sur la coopération et le progrès commun. En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de potasse, le Canada est fier de soutenir le secteur agricole en pleine croissance du Bangladesh. Notre collaboration avec Canpotex et la BADC joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité alimentaire, l'augmentation des rendements agricoles et l'autonomisation des agriculteurs dans tout le pays. Le 11ème contrat GÀG de la CCC avec la BADC reflète non seulement nos liens économiques, mais aussi notre engagement commun en faveur du développement durable et de la résilience alimentaire mondiale. » – Kim Douglas, vice-président, Développement commercial et marketing.

« Le Bangladesh est un marché important pour Canpotex, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec la CCC et la BADC afin de fournir au Bangladesh une potasse canadienne de haute qualité. Cette potasse aide les agriculteurs du Bangladesh à obtenir de meilleurs rendements et à améliorer la qualité de leurs cultures. Elle a également un impact sur tous ceux qui, au Canada, font partie de la chaîne d'approvisionnement pour l'exportation de potasse à l'étranger, y compris les mines de nos actionnaires, les chemins de fer qui transportent notre potasse et les communautés portuaires de Vancouver et de Saint John où nos navires sont chargés. Nous sommes heureux de fournir à nouveau au Bangladesh la potasse pour assurer sa sécurité alimentaire. » – Gordon McKenzie, président et directeur général de Canpotex.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.