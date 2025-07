Urgo Hotels Canada renforce son équipe de direction avec l’embauche de Marsha Ray

Nomination d’un nouveau dirigeant à la tête d’une importante société de gestion hôtelière du Québec

MONTRÉAL, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urgo Hotels Canada, filiale en propriété exclusive de HHM Hotels et société de gestion et d’investissement hôtelier de premier plan en Amérique du Nord, a annoncé la nomination stratégique de Marsha Ray au poste de vice-présidente exécutive et directrice de l’exploitation au Canada. Marsha apporte une riche expérience et un ensemble de compétences dynamiques qui renforceront encore les bases déjà solides de l’entreprise et la positionneront pour une croissance future significative.

« Marsha aidera nos hôtels et nos équipes à continuer d’offrir des résultats exceptionnels à nos propriétaires et partenaires », a déclaré Serge Primeau, ancien associé directeur maintenant conseiller principal pour Urgo Hotels Canada. « Je suis extrêmement fier du travail accompli par notre équipe de direction actuelle et nos directeurs généraux, et cette embauche renforce notre volonté d’être un leader dans notre secteur. »

Ray apporte à l’organisation une riche expérience et un historique de réussite avéré. Née et élevée au Canada, elle possède une connaissance approfondie du paysage hôtelier canadien. Plus récemment, Ray a occupé le poste de vice-présidente exécutive de l’exploitation chez Concord Hospitality, où elle a fait preuve d’un leadership exceptionnel et d’une expertise opérationnelle. Sa vaste expérience couvre divers secteurs de l’hôtellerie, notamment les hôtels de marque et indépendants en Amérique du Nord. Forte d’un riche historique de postes occupés au Canada et aux États-Unis, elle possède une expertise approfondie dans tous les aspects de l’exploitation hôtelière, du développement, des lancements et des relations avec la clientèle. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto et parle couramment le français et l’anglais, ce qui fait d’elle la personne idéale pour l’équipe d’Urgo Hotels Canada.

Selon Dani Elhachem, directeur de l’exploitation de HHM Hotels, « Nous pensons que l’arrivée de Marsha nous aidera à accroître la rentabilité, à mettre en œuvre des stratégies innovantes et à favoriser les meilleures relations avec les clients au sein de notre portefeuille canadien. »

Selon Marsha Ray elle-même, « Je suis ravie de rejoindre une organisation aussi respectée aussi bien avec HHM Hotels que Urgo Hotels Canada. L’équipe actuelle a clairement établi une solide réputation d’excellence au Québec et au-delà, et je suis impatient de contribuer au succès et à la croissance futurs.

Cette embauche reflète l’engagement plus large de HHM Hotels à attirer les meilleurs talents et à investir dans son équipe de direction pour garantir la fourniture continue de services et de résultats exceptionnels pour ses clients et ses propriétés.

À propos d’Urgo Hotels Canada

Chef de file de l’industrie de la gestion et du développement hôteliers depuis plus de quatre décennies, Urgo Hotels Canada est l’une des sociétés hôtelières les plus anciennes au Canada. Urgo Hotels est devenue une filiale à 100 % de HHM Hotels à l’été 2022. Basée à Montréal, Urgo possède une vaste expérience en matière d’investissement, de développement et de gestion d’une large gamme d’hôtels et de complexes hôteliers. Depuis le développement du Residence Inn by Marriott Mont Tremblant Manoir Labelle en 1996, Urgo compte aujourd’hui plus de 17 hôtels et environ 3000 chambres à travers le Canada. Le portefeuille s’étend des hôtels de marque haut de gamme à service sélectionné situés en zone urbaine, en zone de remplissage urbain et dans des complexes hôteliers, aux hôtels de luxe et de style de vie à service complet.

