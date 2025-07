L’ACI met à jour ses prévisions du marché résidentiel de la revente alors que l’incertitude économique persiste

OTTAWA, Ontario, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a révisé ses prévisions pour 2025 et 2026 des ventes résidentielles qui seront réalisées par l’entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes, et des prix moyens des propriétés.

Dans les prévisions d’avril de l’ACI, on s’attendait à une stagnation des ventes et des prix moyens des propriétés au pays en 2025 par rapport à 2024. Il s’agissait d’une révision importante des prévisions de janvier, qui annonçaient une année de reprise, en raison de la menace de droits de douane élevés des États-Unis qui était devenue réalité et avait dû être prise en compte dans les perspectives.

Dans les prévisions actuelles, les révisions sont beaucoup moins importantes. Les ventes et les prix moyens des propriétés devraient maintenant afficher de légères baisses en 2025 par rapport à 2024, car le chaos et l’incertitude tarifaires ayant freiné les ardeurs des acheteurs plus tôt cette année ont fini par toucher plus durement l’activité en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario que ce qui était prévu il y a trois mois.

La bonne nouvelle, c’est que les marchés semblent entrer dans la phase de reprise attendue depuis longtemps, alimentée par une demande refoulée, des taux d’intérêt plus bas et une économie qui devrait éviter les pires scénarios tarifaires. Il semble donc que le moment du début de cette reprise ait été déplacé du printemps à l’été en raison du nuage d’incertitude économique extrême qui a régné au début de l’année.

Quelque 469 503 propriétés résidentielles devraient changer de mains par l’entremise des systèmes MLS® du Canada en 2025, soit une baisse de 3 % par rapport à 2024. Cela dit, la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario sont les seules provinces qui devraient enregistrer des baisses cette année, neutralisant légèrement les hausses enregistrées partout ailleurs.

Le prix moyen national d’une propriété devrait diminuer légèrement de 1,7 % sur une base annuelle, pour atteindre 677 368 $ en 2025, ce qui représente une baisse d’environ 10 000 $ par rapport aux prévisions de la mi-avril. Seules les provinces de la Colombie-Britannique et l’Ontario devraient connaître une baisse du prix moyen des propriétés cette année, mais la combinaison de ces baisses et de la diminution des ventes dans ces provinces où les prix sont élevés a été assez importante pour compenser les hausses de prix de l’ordre de 4 % à 8 % dans toutes les autres provinces en 2025.

En 2026, les ventes nationales de propriétés devraient rebondir de 6,3 % pour atteindre 499 081, ce qui rétablirait l’activité au niveau attendu dans les prévisions d’avril.

Cela dit, ce serait la quatrième année consécutive que les ventes ne dépasseraient pas le demi-million, ce qui ne s’est produit que sept fois depuis la première occurrence enregistrée en 2007.

Le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter de 3 % par rapport à 2025, pour atteindre 697 929 $ en 2026. Ce serait la sixième année consécutive que le prix moyen national des propriétés se maintient aux alentours de 700 000 dollars.

Il est important toutefois de rappeler que toutes les prévisions se font encore dans un contexte de niveaux d’incertitude très élevés, quoique ceux-ci soient peut-être moindres aujourd’hui qu’au premier semestre de l’année.

Chaque trimestre, l’ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L’ACI publiera ses prochaines prévisions le mercredi 15 octobre 2025.

À propos de L’Association canadienne de l’immobilier

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 63 chambres et associations immobilières.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b07e9399-d123-46fe-b673-7b3446653392/fr