Présentation d'Équipe Canada WorldSkills 2026 : 30 concurrents et concurrentes, parmi les plus qualifiés au pays dans les métiers spécialisés et les technologies, se rendront au Mondial des métiers 2026, à Shanghai!

OTTAWA, Ontario, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En reconnaissance de la Journée mondiale des compétences des jeunes, qui souligne le rôle essentiel du développement des compétences chez les jeunes, Skills/Compétences Canada (SCC) est fier d'annoncer officiellement les 30 membres doués d'Équipe Canada WorldSkills 2026. Ces jeunes concurrents et concurrentes s’apprêtent à commencer leur entraînement en vue du 48e Mondial des métiers, qui aura lieu à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2026.

Membres officiels d'Équipe Canada WorldSkills 2026

Tyler Gunther, Mécanique industrielle, Alberta

Cole Hunter, Mécatronique, Ontario

Grant Maddock, Mécatronique, Ontario

Samuel Bolduc, Dessin industriel DAO, Québec

Félix Lafrance, Tournage CNC, Québec

Jacob McClelland, Fraisage CNC, Alberta

Lucas Stang, Soudage, Alberta

Ethan Almeida, Carrosserie, Ontario

Benjamin Jamison, Entretien d'aéronefs, Alberta

Kylar Bloomberg, Plomberie et chauffage, Alberta

Cooper Ross, Technologies du Web, Alberta

Keegan Sturge, Installations électriques, Alberta

Eric Wu, Contrôle industriel, Colombie-Britannique

Maximilian De Belle-Holowka, Briquetage, Québec

Tate McGarry, Ébénisterie, Alberta

Misha Marien, Coiffure, Québec

Taylor Brewster, Esthétique, Manitoba

Dhefen Goh, Mode et création, Colombie-Britannique

Marianne Masson, Pâtisserie et confiserie, Québec

Carter Kokot, Technologie automobile, Alberta

Luca Assad, Cuisine, Ontario

Anika Jones, Peinture automobile, Alberta

Logan Poisson, Aménagement paysager, Québec

Charlie Véronneau, Aménagement paysager, Québec

Xavier Bélanger, Réfrigération et climatisation, Québec

Veljko Stevanovic, Administration de systèmes de réseaux, Colombie-Britannique

Jorda Thomas, Infographie, Saskatchewan

Luke Emeny, Technologie de véhicules lourds, Alberta

Brooke Heaman, Conception de jeux numériques 3D, Manitoba

Logan Bowers, Services infonuagiques, Terre-Neuve-et-Labrador

Lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025 ayant eu lieu à Regina en mai dernier, le concurrent ou la concurrente (admissible en fonction de l’âge) de chaque domaine de compétition qui a obtenu la meilleure note a été sélectionné pour faire partie d'Équipe Canada WorldSkills 2026 qui participera au 48e Mondial des métiers. Ses membres se réuniront pour la première fois à l'automne prochain pour commencer à se préparer en vue de l’évènement international. Tout au long de la prochaine année, ils participeront à diverses activités d'entraînement et à un programme de préparation mentale.

« Nous sommes très fiers des réalisations de ces concurrents et concurrentes exceptionnels, et nous sommes impatients d’assister à la continuation de leurs succès au Mondial des métiers 2026, à Shanghai », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada. « Tout en visant l'excellence sur la scène internationale, ils incarnent le talent, le dévouement et le potentiel de la future main-d'œuvre qualifiée du Canada. »

Au Mondial des métiers 2026, à Shanghai, Équipe Canada WorldSkills 2026 se mesurera à des concurrents et à des concurrentes du monde entier, qui représenteront les jeunes les plus qualifiés parmi leurs pairs et qui ont gagné leur place dans leur équipe nationale grâce à leur dévouement et à leur travail acharné. Pendant cet évènement international, environ 1 500 concurrents et concurrentes originaires de plus de 70 pays et régions membres s'affronteront dans plus de 60 domaines de compétition pour décrocher le titre de champion ou championne du monde correspondant à leur métier ou technologie respectif. Le 48e Mondial des métiers se déroulera au National Exhibition and Convention Center et accueillera environ 250 000 spectateurs. D’une durée de quatre jours, c’est la plus importante compétition du genre au monde. Elle est aussi considérée comme le summum de l'excellence sur le plan de la formation aux métiers spécialisés et aux technologies. Le thème du 48e Mondial des métiers est : Master Skills, Change Your Future. Nexans est le commanditaire présentateur d'Équipe Canada WorldSkills 2026.

« Chez Nexans, nous croyons qu'il est essentiel d'investir dans la prochaine génération de travailleurs qualifiés pour bâtir un avenir plus durable et électrifié. Nous sommes fiers de soutenir Skills Canada et d'appuyer ces jeunes talents dont la passion et la persévérance alimenteront les industries canadiennes de demain », a déclaré Dixon Lee, directeur du marketing et de l'innovation chez Nexans Canada.

Tout au long de l'année, vous pourrez suivre le parcours d'Équipe Canada WorldSkills sur le site Web et les réseaux de médias sociaux de Skills/Compétences Canada. Les biographies des concurrents et concurrentes seront publiées au cours de l'été, et celles des experts et des entraîneurs de WorldSkills seront affichées sur notre site Web au cours des prochains mois. Consultez la liste des experts, des entraîneurs, et des concurrents d'Équipe Canada WorldSkills 2026.

