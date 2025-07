Les Laboratoires de Chalk River deviennent les premiers laboratoires certifiés BPL au Canada à offrir des études radiopharmaceutiques précliniques

CHALK RIVER, Ontario, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer que les Laboratoires de Chalk River sont devenus le premier laboratoire certifié au Canada pour les bonnes pratiques de laboratoire (BPL), capables de travailler avec des substances radioactives et d’effectuer sous contrat des recherches précliniques sur des produits radiopharmaceutiques. Cette certification améliorée fait suite à une vérification du Conseil canadien des normes (CCN) qui a accordé aux LNC la reconnaissance complète des BPL. Cette attestation est conforme aux protocoles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et aux normes exigées par les organismes de réglementation nationaux et internationaux, y compris Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

La reconnaissance des BPL démontre que les LNC respectent les normes internationalement reconnues en matière d’études en laboratoire, ce qui garantit la fiabilité, la reproductibilité et l’intégrité des données générées. Cette reconnaissance est essentielle pour les laboratoires qui effectuent des essais et des évaluations de produits radiopharmaceutiques. Les LNC peuvent désormais réaliser des études conformes aux BPL dans leur installation de recherche en biologie (IRB) et leurs laboratoires de chimie analytique, grâce à leurs capacités uniques au Canada en matière d’essais et d’évaluation de produits radiopharmaceutiques. Le laboratoire nucléaire national du Canada se voit ainsi offrir un large éventail de possibilités commerciales et de partenariats nouveaux et passionnants.

« Pour les Laboratoires de Chalk River, l’obtention de la reconnaissance des BPL est une étape importante qui survient à un moment où le secteur radiopharmaceutique mondial connaît une croissance exceptionnelle et où le Canada joue un rôle déterminant, a commenté Mme Marie-Claude Grégoire, chef de la direction des isotopes, de la radiobiologie et de l’environnement des LNC. « Compte tenu de notre capacité à accéder à une large gamme de matières radioactives et à les gérer en toute sécurité, les LNC se distinguent également des autres organismes de recherche sous contrat au Canada, ce qui fait du campus des Laboratoires de Chalk River un « guichet unique » pour la réalisation d’études radiopharmaceutiques précliniques novatrices. Dans l’ensemble, nous pensons que cette attestation répond à un besoin non satisfait sur le marché radiopharmaceutique canadien et mondial et qu’elle permettra aux LNC d’élargir encore davantage une source de revenus qui n’a cessé de croître pour les LNC. »

Administrée par le Conseil canadien des normes (CCN), la reconnaissance BPL garantit un haut degré d’assurance de la qualité et de l’intégrité des données des recherches en laboratoire sous contrat. De plus, elle permet la traçabilité et l’organisation au complet de l’information. Au cours des dernières années, les LNC ont développé leurs capacités précliniques et radiopharmaceutiques et ont lancé des programmes de collaboration pour faire progresser les connaissances et saisir de nouvelles occasions commerciales. Il s’agit notamment d’études analytiques et toxicologiques effectuées selon les bonnes pratiques de laboratoire, d’optimisation des formulations, d’études de biodistribution, d’essais in vitro et d’autres études précliniques réalisées au nom d’entreprises pharmaceutiques, d’organismes gouvernementaux ou d’agences de réglementation. Les études BPL constituent une phase de la recherche préclinique menée avant les essais cliniques sur l’homme et fournissent généralement des informations sur la sécurité et la toxicité d’un médicament chez des modèles animaux.

Les études BPL et la recherche préclinique sont en grande partie menées à l’IRB des LNC, une installation ultramoderne de 1 600 m² conçue pour soutenir les études sur les animaux et les tissus animaux. Elle dispose de capacités uniques au Canada pour les essais et les expériences liés aux rayonnements, aux radionucléides et aux agents cancérigènes. L’IRB abrite des laboratoires à environnement contrôlé, exempts d’agents pathogènes spécifiques, dédiés à la recherche biologique, notamment la biologie cellulaire et moléculaire, l’histologie et le traitement des tissus, l’hématologie, la culture tissulaire et les méthodes expérimentales animales. Au maximum de sa capacité, cette installation abrite plus de 20 000 souris. Avec une reconnaissance BPL complète maintenant en place, cette installation servira de plus en plus d’installation nationale dédiée à l’avancement de radiopharmaceutiques, d’isotopes médicaux et de traitements anticancéreux innovants de nouvelle génération en vue de leur essai clinique et de leur utilisation dans le monde réel.

« Les progrès récents dans le domaine de la thérapie par radioligands permettent d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients atteints de cancer. Il en résulte une renaissance du secteur radiopharmaceutique, qui connaît une croissance inédite. Les prévisions actuelles prévoient que ce marché passera d’un marché de 9,3 milliards de dollars en 2023 à un marché de 42 milliards de dollars d’ici 2033, a commenté George Baidoo, directeur technique, Santé et développement des affaires des LNC. Aujourd’hui, nous voulons signifier à l’industrie radiopharmaceutique que les LNC peuvent travailler avec des matières radioactives dans des laboratoires certifiés BPL, une capacité très unique qui répond à un besoin non satisfait dans l’industrie. En tirant parti des actifs du laboratoire nucléaire national du Canada, les LNC peuvent fournir les services de R et D radiopharmaceutiques précliniques nécessaires, associés à des capacités en matière de BPL, afin de faire progresser et d’accélérer les nouvelles thérapies, depuis le laboratoire jusqu’au chevet du patient. »

L’Installation de recherche en biologie (IRB) et les services de chimie analytique des LNC font partie d’un ensemble plus vaste de laboratoires et de programmes que les LNC maintiennent dans le domaine des études sur la santé et des services de dosimétrie, notamment les études sur les animaux, la production et le traitement d’isotopes, les thérapies ciblées par radionucléides et les solutions de gestion des déchets. Pour en savoir plus sur les recherches des LNC en sciences de la santé, y compris leur Installation de recherche en biologie, veuillez visiter https://www.cnl.ca/les-sciences-de-la-sante/?lang=fr .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45b7fbd5-d415-449c-85b9-c0dcb4006b03/fr