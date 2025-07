Bitget Launchpool s’apprête à coter Chainbase (C) avec 2,75 millions de jetons en récompense à la clé

VICTORIA, Seychelles, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’ouverture de la cotation de Chainbase (C) comme instrument de trading au comptant dans la catégorie « Innovation et IA ». Outre sa disponibilité au comptant, Bitget pilotera une campagne exclusive de récompenses via Launchpool avec jusqu’à 2 750 000 jetons C en jeu. Chainbase est un réseau de données omnichaîne.

L’échange au comptant de Chainbase (C) débutera le 14 juillet 2025 à 12 heures (UTC) avec la paire C/USDT. Les retraits seront possibles dès le lendemain, le 15 juillet 2025 à 13 heures (UTC).

À l’occasion de ce nouvel événement, Bitget organise une campagne sur Launchpool, assortie de 2 750 000 jetons C à gagner au total. Les utilisateurs éligibles pourront y prendre part en verrouillant des jetons BGB ou C pendant l’événement, prévu du 14 juillet 2025 à 12 heures (UTC) au 16 juillet 2025, même heure. Les participants du pool BGB pourront verrouiller entre 5 et 50 000 jetons BGB pour tenter de remporter une part de 2 500 000 jetons C, les seuils variant selon leur niveau VIP. Ceux du pool C pourront verrouiller entre 30 et 2 778 000 jetons C pour tenter d’en remporter environ 250 000.

La couche d’interopérabilité décentralisée Chainbase entend simplifier l’accès aux données blockchain à travers plusieurs chaînes. Le développement du « Crypto World Model » réside au cœur de sa vision. Il s’agit d’un système alimenté par l’IA, conçu pour aligner les données on-chain et off-chain sur une seule couche exploitable. Ce modèle fonctionne comme une passerelle permettant aux développeurs et aux applications d’accéder à des données standardisées et en temps réel sur l’ensemble de l’environnement crypto, sans avoir à gérer la fragmentation des sources ou la complexité de l’infrastructure.

En proposant une expérience cohérente et intelligente en matière de données, Chainbase permet un large éventail de cas d’usage, depuis l’analyse DeFi et l’automatisation des contrats intelligents aux plateformes sociales décentralisées, sans oublier les systèmes IA avancés. Ensemble, son réseau omnichaîne et son « Crypto World Model » visent à transformer l’activité brute de la blockchain en éclairages structurés, prometteurs d’un Web3 plus intelligent et mieux connecté.

Bitget poursuit le renforcement de sa position de plateforme crypto de premier ordre, et propose désormais plus de 800 jetons cotés sur les marchés au comptant et d’instruments dérivés. L’intégration de BOOM à Launchpool s’inscrit dans son ambition d’accompagner des projets innovants visant à faire évoluer l’écosystème.

