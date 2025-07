Bitget Launchpool akan Menyenaraikan Chainbase (C) dengan Ganjaran Token bernilai 2.75 Juta

VICTORIA, Seychelles, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengumumkan penyenaraian Chainbase (C) dalam Zon Inovasi dan AI untuk dagangan spot. Selain boleh didagangkan secara spot, Bitget turut memperkenalkan kempen ganjaran Launchpool eksklusif dengan hadiah sehingga 2,750,000 C untuk dimenangi. Chainbase ialah rangkaian data omnichain.

Dagangan spot untuk Chainbase (C) akan bermula pada 14 Julai 2025, jam 12:00 (UTC) di bawah pasangan dagangan C/USDT. Pengeluaran boleh dilakukan mulai 15 Julai 2025 jam, 13:00 (UTC).

Untuk meraikan penyenaraian tersebut, Bitget akan melancarkan kempen Launchpool eksklusif dengan jumlah ganjaran sebanyak 2,750,000 C. Pengguna yang layak boleh mengambil bahagian dengan mengunci token BGB atau C sepanjang tempoh acara dari 14 Julai 2025, jam 12:00 hingga 16 Julai 2025, jam 12:00 (UTC). Dalam kolam BGB, pengguna boleh mengunci antara 5 hingga 50,000 BGB, dengan had maksimum bergantung kepada tahap VIP mereka, untuk berpeluang memperoleh bahagian daripada 2,500,000 C. Dalam kolam C, peserta boleh mengunci antara 30 hingga 2,778,000 C bagi menerima bahagian daripada 250,000 C dalam bentuk ganjaran.

Chainbase sedang membangunkan lapisan keterhubungan terdesentralisasi bagi memudahkan akses dan penggunaan data blockchain merentasi pelbagai rantaian. Di tengah-tengah visi ini ialah pembangunan "Crypto World Model", sebuah sistem berasaskan AI yang direka untuk menyatukan data on-chain dan off-chain ke dalam satu lapisan tunggal yang boleh digunakan. Sistem ini bertindak sebagai jambatan, membolehkan pembangun dan aplikasi menarik data piawai secara masa nyata dari seluruh ekosistem kripto tanpa perlu mengurus sumber data yang berpecah-pecah atau infrastruktur yang rumit.

Dengan memberikan pengalaman data yang konsisten dan pintar, Chainbase membuka pelbagai kemungkinan — daripada analitik DeFi dan automasi kontrak pintar sehinggalah ke platform sosial terdesentralisasi dan sistem AI termaju. Rangkaian omnichain serta Crypto World Model direka untuk menterjemah aktiviti blockchain mentah kepada cerapan yang tersusun, sekaligus membentuk asas kepada Web3 yang lebih bijak dan saling berhubung.

Bitget terus mengukuhkan peranannya sebagai platform bursa mata wang kripto bertaraf tinggi, dengan lebih daripada 800 token tersenarai merentasi pasaran spot dan derivatif. Penambahan BOOM ke dalam Launchpool selari dengan usaha berterusan Bitget dalam menyokong projek-projek inovatif yang terus menyumbang kepada perkembangan ekosistem kripto.

Untuk maklumat lanjut mengenai Chainbase, layari sini.

