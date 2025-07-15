Bitget Launchpool 将上线 Chainbase (C)，并提供 275 万枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在创新和 AI 专区 (Innovation and AI Zone) 上线 Chainbase (C)，并开放现货交易。 除现货交易外，Bitget 还将推出专属 Launchpool 奖励活动，提供高达 275 万枚 C 代币供用户瓜分。 Chainbase 是一个全链数据网络。

Chainbase (C) 的现货交易将于 2025 年 7 月 14 日 12:00（UTC）正式开放，交易对为 C/USDT。 提现功能将于 2025 年 7 月 15 日 13:00 (UTC) 开启。

为庆祝此次上线，Bitget 将推出 Launchpool 活动，总奖励为 275 万枚 C 代币。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 代币或 C 代币参与，活动时间为 2025 年 7 月 14 日 12:00 至 7 月 16 日 12:00 (UTC)。 在 BGB 池中，用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 250 万枚 C 代币奖励。在 C 池中，参与者可锁定 30 至 2,778,000 枚 C 代币，以获取 25 万枚 C 代币奖励中的一部分。

Chainbase 正在构建一个去中心化互操作层，以简化跨多条链的区块链数据访问与使用方式。 其愿景的核心是开发“加密世界模型”—— 这是一个 AI 驱动的系统，旨在将链上和链下数据整合为一个单一的可用层。 该模型充当桥梁，使开发者和应用程序能够从整个加密生态系统中提取标准化的实时数据，而无需管理分散的数据源或应对基础设施的复杂性。

通过提供一致且智能的数据体验，Chainbase 可支持广泛的应用场景 —— 从去中心化金融 (DeFi) 分析、智能合约自动化，到去中心化社交平台和先进 AI 系统。 其全链网络与“加密世界模型”旨在将原始区块链活动转化为结构化洞察，为更智能、更互联的 Web3 奠定基础。

Bitget 持续巩固其顶级加密货币交易所的地位，在现货和衍生品市场提供超 800 种上市代币。 将 BOOM 纳入 Launchpool，契合 Bitget 持续努力支持创新项目的做法，这些项目的价值不断推动生态系统的发展。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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