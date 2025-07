Alors que le prix du XRP s’envole, JA Mining propose une nouvelle voie : des contrats de minage cloud stables et accessibles dans le monde entier

LONDRES, Royaume-Uni, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le XRP poursuit sa progression impressionnante, franchissant le seuil de $2.97 $ et attirant l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et particuliers, une révolution plus discrète est en cours dans le monde du minage de crypto-monnaies. L’entreprise britannique JA Mining, spécialisée dans les infrastructures intelligentes, a lancé une nouvelle série de contrats de minage cloud alimentés par l’IA, centrés sur le XRP. Leur objectif : offrir un rendement quotidien stable et une véritable propriété des actifs numériques — sans subir la volatilité et la complexité du trading traditionnel.

Cette initiative intervient alors que le XRP connaît un regain d’élan, avec un volume d’échange sur 24h en hausse de plus de 90 %. Tandis que certains cherchent à profiter des hausses de prix à court terme, JA Mining propose une alternative : une méthode structurée, réglementée et 100 % à distance pour gagner du XRP via des contrats de minage intelligents.

« À une époque de changements rapides, la fiabilité est ce dont les utilisateurs ont le plus besoin », a déclaré un porte-parole de JA Mining. « Nous avons conçu un système qui garantit des revenus quotidiens réguliers, propulsé par l’intelligence artificielle et soutenu par des infrastructures renouvelables. »

Un écosystème réglementé et sécurisé

JA Mining a développé sa plateforme en mettant en œuvre une architecture de sécurité avancée et des modèles de transparence axés sur l'utilisateur. Tous les contrats sont assortis d'une garantie de remboursement du capital à l'expiration, et chaque paiement est effectué par l'intermédiaire de rails numériques sécurisés qui satisfont aux normes de sécurité de l'UE.

Contrairement aux plateformes spéculatives, les contrats de JA Mining sont conçus pour produire un rendement prévisible, quelle que soit la volatilité du marché.

Une approche responsable du minage

Répondant aux préoccupations croissantes en matière de durabilité, JA Mining exploite des centres de données alimentés par des énergies renouvelables (éolienne, solaire, hydraulique) en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Cela réduit non seulement l’impact écologique mais permet aussi de baisser les coûts d’exploitation — un avantage directement répercuté sur les utilisateurs via des gains nets plus élevés.

Ses contrats XRP font partie d'un engagement plus large en faveur d'une infrastructure cryptographique responsable, combinée à une efficacité alimentée par l'IA.

Une structure unique de contrats XRP

Les nouveaux contrats permettent aux utilisateurs de :

Recevoir des paiements quotidiens en XRP , sans matériel ni compétences techniques





, sans matériel ni compétences techniques Miner plusieurs actifs à la fois , notamment BTC, ETH, DOGE, USDT et USDC





, notamment BTC, ETH, DOGE, USDT et USDC Utiliser l’IA pour maximiser les profits en réallouant dynamiquement la puissance de calcul





en réallouant dynamiquement la puissance de calcul Accéder à la plateforme partout dans le monde , via applications mobiles ou interface web





, via applications mobiles ou interface web Récupérer l’intégralité du capital à la fin du contrat







Avec un montant d’entrée à partir de 100 $, adaptés aussi bien aux débutants qu’aux investisseurs expérimentés.





Une plateforme accessible, pensée pour l’avenir

La mission de JA Mining : rendre le minage crypto aussi simple et fiable qu’un compte épargne. Aucune installation, aucun équipement requis, aucune connaissance préalable. Il suffit de créer un compte, choisir un plan, et commencer à recevoir ses revenus quotidiens dans la devise de son choix.

Avec plus de 11 millions d’utilisateurs enregistrés, JA Mining s’impose comme un leader mondial du minage crypto intelligent, éthique et accessible.

À propos de JAMining

JAMining est une plateforme de minage cloud alimentée par l’intelligence artificielle, accessible à l’échelle mondiale. Conformément aux réglementations internationales et reposant sur une infrastructure énergétique verte, la plateforme propose des contrats à court terme avec protection du capital, paiements quotidiens et flexibilité multi-actifs : XRP, BTC, ETH, DOGE, USDC, et plus encore.

Que vous soyez un détenteur de XRP de longue date ou nouveau dans le minage d’actifs numériques, JA Mining propose une alternative automatisée à faible risque à la spéculation.

Visitez https://jamining.com ou téléchargez l’application mobile JA Mining (iOS & Android) pour commencer.

Avertissement : Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent pas une sollicitation d'investissement, ni un conseil d'investissement, un conseil financier ou une recommandation de négociation. Le minage et la mise en jeu de crypto-monnaies impliquent des risques et la possibilité de perdre des fonds. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir ou de négocier des crypto-monnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.