La nouvelle science des superhumains : le système d’IA BioSport™ libère le potentiel caché des athlètes

CALGARY, Alberta et NEW YORK, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une initiative qui marque le début d’une nouvelle ère dans le domaine de la sécurité et de la science de la performance des athlètes, The BioSport™ Health Inc, une société de technologie de santé de précision, a dévoilé aujourd’hui son comité consultatif mondial, un groupe hétérogène d’athlètes d’élite, de scientifiques et de leaders financiers qui contribuera à orienter le lancement de sa plateforme mondiale prévu à l’automne 2025.

Dans le monde très exigeant du sport de haut niveau, la différence entre le triomphe et la tragédie peut tenir à un seul défaut biologique invisible. Un risque cardiaque caché. Une inflammation persistante. Une prédisposition génétique aux blessures. Ces menaces silencieuses ont mis fin à des carrières et à des vies prometteuses, parfois en direct à la télévision, devant des millions de téléspectateurs. Malgré des décennies de progrès dans les domaines de l’entraînement, de la médecine sportive et des dispositifs connectés, les athlètes américains et du monde entier sont toujours victimes des mêmes problèmes récurrents : blessures dues au surmenage, complications cardiaques et forces ou faiblesses physiques non identifiées. Les entraîneurs évaluent souvent de manière approximative les délais de récupération. La sélection des équipes repose sur des mesures de performance superficielles. Même les athlètes de haut niveau savent rarement à quoi leur corps est véritablement destiné, ni comment protéger ce don biologique.

S’appuyant sur la génomique, l’analyse du microbiome et l’intelligence artificielle, la plateforme BioSport™ promet de s’attaquer à certains des problèmes les plus urgents et les plus persistants dans le domaine du sport :

Les blessures liées au surmenage , notamment les ruptures du ligament croisé antérieur, les déchirures musculaires et les fractures de stress.

, notamment les ruptures du ligament croisé antérieur, les déchirures musculaires et les fractures de stress. Les accidents cardiaques soudains , qui restent la première cause de décès chez les athlètes pendant la pratique sportive.

, qui restent la première cause de décès chez les athlètes pendant la pratique sportive. Les inégalités dans la sélection des athlètes , dues à des critères de performance obsolètes.

, dues à des critères de performance obsolètes. Et le manque général de connaissance du véritable potentiel biologique des athlètes.

« Malgré toute la technologie disponible, les athlètes continuent de se blesser », explique le Dr Anmol S. Kapoor, cardiologue et fondateur de Kapoor Wealth Partners, une société de conseil en gestion de patrimoine et d’investissement de nouvelle génération basée à Abu Dhabi. « Nous traitons les symptômes et évaluons approximativement les temps de récupération. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un modèle biologique, c’est-à-dire de soins personnalisés en fonction de la constitution physique de chaque athlète. C’est exactement ce qu’offre The BioSport™. »

Une plateforme de précision pour l’avenir du sport

Au cœur de la plateforme The BioSport™ se trouve le BioFit Score, un outil en instance de brevet qui analyse plus de 15 000 variantes génétiques humaines ainsi que des données sur le microbiome intestinal afin d’évaluer :

le risque de blessure

la capacité de récupération

les prédispositions cardiaques

le potentiel d’endurance et de puissance

les marqueurs de stress mental

les états hormonaux et inflammatoires

Ces informations sont synthétisées par PanOmiQ™ de BioAro Inc, la plateforme multi-omique alimentée par l’IA la plus rapide au monde, intégrées à des données portables (HRV, sommeil, effort physique) et fournies via des tableaux de bord faciles à utiliser et des applications mobiles pour athlètes.

L’objectif : permettre aux athlètes, aux entraîneurs et aux équipes médicales de prendre des décisions précises en temps réel concernant l’entraînement, la nutrition, le repos et les risques. Grâce à l’IA et aux données issues des appareils portables, The BioSport™ transforme ces informations en rapports et recommandations en temps réel. Résultat ? Les entraîneurs et les athlètes peuvent ajuster les charges d’entraînement, repérer les signes avant-coureurs et optimiser la nutrition en fonction de la biologie unique de l’athlète, et non de formules génériques.

« Considérez cela comme un GPS pour votre corps », explique Patrick Kirkwood, PDG de The BioSport™ Health Inc. « Nous donnons aux athlètes une feuille de route pour atteindre leur plein potentiel et éviter les écueils. »

Un conseil d’administration mondial profondément impliqué dans le sport, la science et la stratégie

Pour soutenir ce lancement ambitieux, The BioSport™ a nommé un conseil consultatif mondial de haut niveau :

Grant Fuhr – Gardien de but intronisé au Temple de la renommée de la LNH et quintuple vainqueur de la Coupe Stanley

– Gardien de but intronisé au Temple de la renommée de la LNH et quintuple vainqueur de la Coupe Stanley Christina Nathalie Smith, OLY – Pionnière olympique en bobsleigh

– Pionnière olympique en bobsleigh Nik Lewis – Membre du Temple de la renommée de la LCF et leader de tous les temps en réceptions

– Membre du Temple de la renommée de la LCF et leader de tous les temps en réceptions Paul O’Donoghue – Entrepreneur dans le domaine de l’énergie et de la technologie, stratège d’entreprise

– Entrepreneur dans le domaine de l’énergie et de la technologie, stratège d’entreprise S.E. Prof. Dr Zahid Haque – Diplomate international dans le domaine du sport et défenseur de la lutte contre le dopage

– Diplomate international dans le domaine du sport et défenseur de la lutte contre le dopage Kurt Soost, CFA – Cadre supérieur expérimenté dans le domaine de l’investissement et expert des marchés financiers

– Cadre supérieur expérimenté dans le domaine de l’investissement et expert des marchés financiers Nick Wilson, OLY – Athlète olympique et stratège de la haute performance



« C’est le genre de plateforme qui change des vies », a déclaré Grant Fuhr, gardien de but intronisé au Temple de la renommée de la LNH, qui a lui-même connu les pressions du sport de haut niveau. « Il ne s’agit pas seulement de performance, mais aussi de connaître les risques avant qu’il ne soit trop tard. Nous n’avions pas cela à mon époque. Les athlètes en ont besoin aujourd’hui. BioSport™ est l’innovation que j’aurais aimé avoir quand je jouais. »

Même avec l’essor des appareils portables, des applications d’entraînement et des laboratoires de science du sport, il existe une lacune importante : l’individualité biologique.

Selon des données récentes de la médecine sportive américaine :

Les blessures dues au surmenage représentent plus de 35 % des consultations médicales liées au sport.

représentent plus de 35 % des consultations médicales liées au sport. La mort cardiaque subite reste la principale cause de mortalité chez les jeunes athlètes, en particulier dans les sports de haute intensité.

reste la principale cause de mortalité chez les jeunes athlètes, en particulier dans les sports de haute intensité. La spécialisation précoce a été directement liée à l’épuisement professionnel et aux douleurs chroniques à la fin de l’adolescence.



« Il n’existe pas de solution universelle en biologie humaine », a déclaré Patrick Kirkwood. « Deux athlètes peuvent sembler identiques sur le papier, mais l’un d’eux peut être biologiquement prédisposé aux blessures ou aux troubles cardiaques. C’est pourquoi cette plateforme est importante : elle apporte de la clarté dans le chaos. »

L’entreprise vise à établir de nouvelles normes mondiales en matière de santé sportive, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les jeunes, les amateurs et les athlètes universitaires. La plateforme BioSport™ est actuellement en phase pilote dans certains clubs professionnels, centres d’entraînement olympiques et académies pour jeunes. Son lancement à grande échelle est prévu pour l’automne 2025, sur les marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique.

La plateforme offre les fonctionnalités suivantes :

Kits de tests génomiques et microbiologiques (à usage clinique ou domestique)

Tableaux de bord intégrant l’IA pour les athlètes et les entraîneurs

Applications mobiles pour une récupération et une planification personnalisées

Portails pour les médecins et accès à des téléconsultations avec des spécialistes en génomique

Intégration de dispositifs portables pour un suivi continu des performances



« BioSport™ n’est pas seulement un outil de santé, c’est un filet de sécurité pour les personnes à haut risque », a ajouté le Dr Kapoor. « Nous construisons un avenir où personne ne sera mis à l’écart à cause de quelque chose qui aurait pu être évité. »

BioSport™ n’aide pas seulement les athlètes à remporter des médailles d’or, il les aide à préserver leur carrière, leurs rêves et leur avenir. Il s’agit de « Powering Superhumans™ » (donner du pouvoir aux super-humains).





À propos de BioSport™

The BioSport™ est une entreprise de technologie de santé sportive de nouvelle génération basée au Canada et aux États-Unis qui vise à l’amélioration des performances et de la longévité des athlètes grâce à la génomique, à l’intelligence microbiologique et à la personnalisation basée sur l’IA. Elle s’appuie sur une propriété intellectuelle exclusive, des partenariats mondiaux et une vision visant à établir de nouvelles normes mondiales en matière d’intelligence de la santé des athlètes.

L’ambassadeur de la marque BioSport™

Hayden Mayeur

Double médaillé aux Championnats du monde et champion canadien en titre du départ en masse masculin

