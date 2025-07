Initial Hygiène Services enrichit son offre dans la gamme Drink & Share : design, hygiène et durabilité au service des entreprises

PARIS, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spécialiste de l’hygiène et du bien-être en entreprise, Initial Hygiène Services élargit son offre avec Drink & Share, une nouvelle série de fontaines à eau réseau alliant design, performance, hygiène irréprochable et engagement environnemental. Une réponse concrète aux attentes croissantes des entreprises en matière de bien-être au travail, d’écoresponsabilité et de simplicité d’usage.

Une eau saine, fraîche, pétillante ou chaude : à chacun sa fontaine

Grâce à une large gamme de modèles (AquaFreeze, AquaThermes, AquaBulles, LagoFreeze…), Initial Hygiène Services propose aux entreprises une solution adaptée à chaque besoin : eau fraîche, tempérée, chaude ou gazeuse. Les modèles existent en deux formats : Nano (version comptoir) ou Grandio (version colonne), avec un débit pouvant atteindre 45 L/h, soit jusqu’à 50 gobelets consécutifs.

Une hygiène maîtrisée à chaque étape

Toutes les fontaines de la gamme Drink & Share sont équipées :

d’un filtre charbon actif 11 000 litres ,

, d’un système de désinfection UV-C (selon les modèles),

(selon les modèles), d’un bec démontable pour faciliter le nettoyage.



Un entretien régulier et tracé (nettoyage, détartrage, débactérisation…) est assuré par un partenaire référent certifié, garantissant ainsi une eau pure et sans risque de rétrocontamination.

Un choix responsable : 0 bonbonne, 100% réseau

Branchées directement sur le réseau d’eau potable, ces fontaines fabriquées dans la Drôme (France) réduisent drastiquement l’empreinte carbone liée à la logistique des bonbonnes. De plus, 80% des fontaines réseau en fin de contrat sont rénovées afin de leur offrir une seconde vie. Un geste simple, mais à fort impact, pour les organisations soucieuses de RSE et de l'environnement.

Des modèles conçus pour tous les environnements

Bureaux : des modèles silencieux et compacts pour salles de réunion et open spaces.

: des modèles silencieux et compacts pour salles de réunion et open spaces. Industries, hôpitaux et restauration : fontaines robustes comme la RS-80 ou l’ EC-80 , avec double bec et forte capacité.

: fontaines robustes comme la ou l’ , avec double bec et forte capacité. Espaces publics : modèles sans contact à pédale, pour une hygiène renforcée.



« Offrir une eau saine et accessible à tous dans toutes les entreprises, c’est contribuer directement au confort, à la santé et à la performance des collaborateurs. Avec Drink & Share, nous allions qualité, design et durabilité dans une solution simple, clé en main. »

— Jacky Brondin, Directeur Général d’IHS

À propos d’Initial Hygiène Services

Initial Hygiène Services (groupe Rentokil Initial) est l’un des leaders européens des services d’hygiène pour les entreprises. De la désinfection à l’hygiène des sanitaires, en passant par la gestion des nuisibles et les solutions de confort comme les fontaines ou les tapis, Initial Hygiène Services propose des prestations sur mesure, traçables et durables, au service de la santé, du bien-être et de l’image des entreprises.