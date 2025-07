Solos lance une installation de désalcoolisation avancée au service des vignerons français

VALENCIA, Espagne, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les producteurs de vins haut de gamme du sud de l'Europe, notamment du sud de la France, auront accès à une technologie de désalcoolisation avancée grâce à une installation dédiée qui ouvrira ses portes le 1er octobre à Valence, en Espagne. Développée par Solos, leader des solutions de désalcoolisation, cette usine aidera les producteurs de vins à répondre à la demande mondiale croissante pour les vins sans alcool et faibles en alcool (NoLo) tout en préservant l'intégrité des saveurs et le positionnement haut de gamme.

Ce lancement intervient alors que la catégorie NoLo devrait croître de 25% en volume entre 2022 et 2026 sur les marchés européens clés, notamment la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni (IWSR). Historiquement, les vins désalcoolisés ont eu du mal à répondre aux attentes sensorielles. Le système breveté de récupération d'arômes de Solos relève ce défi en préservant l'identité variétale et terroir tout en offrant les arômes et saveurs essentiels aux vins haut de gamme.

Cette installation de co-production de 2 400 mètres carrés, accessible aux vignerons français de Provence, du Languedoc-Roussillon et de la vallée du Rhône, associe le système propriétaire de récupération d'arômes de Solos à la colonne de distillation sous vide DeAlcoTech de Centec pour une désalcoolisation en douceur. Les tailles de lots vont de 5 000 à 25 000 litres, avec une capacité de traitement annuelle pouvant atteindre 16 millions de litres. Située près du port de Valence, l'usine sera la seule installation clé en main de la région offrant récupération d'arômes, désalcoolisation et conditionnement sur site.

La solution Solos est déjà utilisée par des vignerons haut de gamme en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui cherchent une alternative aux autres systèmes NoLo qui compromettent l'expression variétale ou les saveurs. Solos étend sa présence européenne pour offrir aux producteurs plus de flexibilité, des délais de traitement plus rapides et un accès sur le marché à une désalcoolisation haut de gamme.

"Nous sommes ravis d'ouvrir cette installation et de soutenir les producteurs en France", déclare Pedro Garcia, directeur général de Solos. "Solos ouvre de nouvelles possibilités dans le vin désalcoolisé, permettant de capturer le caractère authentique de la source. C'est révolutionnaire, cela stimule l'innovation dans la catégorie tout en permettant aux acteurs établis de créer des vins NoLo qui préservent l'authenticité et la qualité de leurs marques existantes."

Solos est un leader mondial de la récupération d'arômes pour les boissons désalcoolisées haut de gamme. Grâce à son système breveté de récupération d'arômes à base de résines, Solos permet aux producteurs de vins, spiritueux et bières de créer des produits sans alcool et faibles en alcool qui préservent les arômes et la qualité fidèles à la source. Solos propose la co-production à travers un réseau international en expansion, incluant des installations en Allemagne, en Suisse et en Espagne, avec l'Amérique du Nord et l'Amérique latine à suivre. solos-technology.com

