Bitget Launchpool 将上线 Pump.fun (PUMP)，并提供 超 1.23 亿枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布将 pump.fun (PUMP) 纳入 Bitget Launchpool。 本次专属 Launchpool 活动将提供多达 123,594,000 枚 PUMP 供用户瓜分。 Pump.fun 是一个旨在支持用户在 Solana 区块链上快速创建和交易迷因币的平台。

Bitget 将推出 Launchpool 活动，总奖励为 123,594,000 枚 PUMP 代币。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 代币参与，活动时间为 2025 年 7 月 15 日 08:00 至 2025 年 7 月 18 日 08:00 (UTC)。 用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 123,594,000 枚 PUMP 代币。

Pump.Fun 是一个基于 Solana 的平台，它让迷因币的创建和交易变得快速、简单，且对所有人开放。 无需编程知识，也无需前期成本，用户能在一分钟内发行代币。 凭借其易用性设计，Pump.Fun为所有对加密货币感兴趣的人敞开大门，不论其技术背景或预算如何。

Pump.Fun 不仅仅是一个代币发行平台，它还通过培育轻松有趣、社区优先的生态系统，充分发挥迷因币的病毒式传播效应。 该平台同时还是一个交易中心，用户可以在这里发现并交易他人创建的代币，从而推动形成一个充满活力、持续发展的市场。 通过降低门槛并激发创造力，Pump.Fun正助力重新定义普通用户与 Web3 的互动方式。

Bitget 持续巩固其顶级加密货币交易所的地位，在现货和衍生品市场提供超 800 种上市代币。 将 PUMP 纳入 Launchpool，符合其通过易于参与、高互动性的代币项目来支持新兴 Web3 趋势，并赋能社区驱动型创新的使命。

如需了解有关 Pump.fun Launchpool 的更多详情，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛（LALIGA）在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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