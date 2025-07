Partenaires Ninepoint élargit l’accès en lançant la série de FNB pour cinq fonds existants à la TSX

TORONTO, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP, l’un des principaux directeurs de placements indépendants au Canada, a le plaisir d’annoncer le lancement de cinq nouvelles séries de FNB à la Bourse de Toronto (TSX). Les investisseurs canadiens auront désormais accès à ces fonds existants de Partenaires Ninepoint au moyen de symboles boursiers de séries de FNB nouvellement cotés :

Ces séries de FNB renforcent l’engagement de Partenaires Ninepoint à fournir des solutions de placement diversifiées et gérées activement dans les principales catégories d’actifs et les actifs réels.

« Nous sommes ravis de soutenir une plus grande souplesse et une meilleure accessibilité à certaines de nos stratégies bien établies grâce à des séries de FNB », a déclaré James Fox, codirecteur général et associé directeur de Partenaires Ninepoint. « Des infrastructures sensibles à l’inflation et des métaux précieux à la croissance du capital à long terme, ces séries de FNB permettent aux investisseurs d’allouer efficacement le capital en fonction de leurs objectifs de portefeuille et des perspectives du marché. »

Points saillants des fonds :

Le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (INFR) offre une exposition mondiale aux sociétés d’infrastructure cotées, un secteur connu pour ses flux de trésorerie stables et sa protection contre l’inflation.

offre une exposition mondiale aux sociétés d’infrastructure cotées, un secteur connu pour ses flux de trésorerie stables et sa protection contre l’inflation. Le Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (GLDE) donne accès à l’or au moyen de solutions d’actions et de lingots et le Fonds de lingots d’or Ninepoint (GBUL) offre une exposition directe aux lingots d’or, soutenant les portefeuilles pendant les périodes d’incertitude économique et de volatilité des marchés.

donne accès à l’or au moyen de solutions d’actions et de lingots et le offre une exposition directe aux lingots d’or, soutenant les portefeuilles pendant les périodes d’incertitude économique et de volatilité des marchés. Le Fonds de lingots d’argent Ninepoint (SBUL) offre une exposition directe aux lingots d’argent, attirant les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs activités dans le secteur des métaux précieux.

offre une exposition directe aux lingots d’argent, attirant les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs activités dans le secteur des métaux précieux. Le Fonds d’appréciation du capital Ninepoint (NCAP) est un portefeuille à stratégies multiples exposé à des stratégies alternatives et axé sur la croissance du capital en effectuant des placements dans des occasions d’actions à forte conviction avec un potentiel de hausse.

Chacune de ces séries de FNB offrira aux investisseurs des liquidités quotidiennes, une transparence ainsi que la possibilité de négocier par le biais de leurs comptes de courtage.

Pour de plus amples renseignements sur ces FNB et pour connaître la gamme complète de solutions de placements de Partenaires Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site ninepoint.com/fr ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

