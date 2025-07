Les tests effectués par l’UE sur des jouets d’activité pour enfants révèlent de nombreuses lacunes

BRUXELLES, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une part importante des jouets d’activité pour enfants vendus dans l’UE n’est pas conforme aux normes européennes, comme le montrent les tests effectués sur un échantillon de 89 balançoires, tours d’activités et cadres d’escalade. Tel est le résultat d’une campagne d’inspection, JACOP 2024, organisée par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne (DG GROW).

ESN (European Service Network S.A.) crée le matériel de communication et gère la campagne de communication pour JACOP 2024.

Les articles ont été sélectionnés en raison des inquiétudes qu’ils suscitent quant à leur conformité aux normes de l’UE et ont été testés dans un laboratoire accrédité en Espagne. Les principaux défauts constatés sont liés à la stabilité; au risque de coincement de la tête et du cou de l’enfant, de ses doigts, de ses cheveux et de ses vêtements; aux difficultés d’assemblage du produit; et à une hauteur maximale supérieure à la limite réglementaire. D’autres préoccupations concernaient les pièces de petite taille détachables que les enfants pourraient avaler, ainsi que les bords tranchants.

Seuls 15 (17 %) des produits échantillonnés étaient conformes aux normes de l’UE en matière de sécurité des jouets.





Les résultats de ce projet ont mis en évidence la nécessité pour les consommateurs de signaler les produits dangereux aux autorités de surveillance du marché, afin qu’elles puissent prendre des mesures pour les retirer du marché. Leurs coordonnées, par pays et par secteur de produits, sont disponibles ici .

Les autorités de surveillance du marché ont également recommandé aux consommateurs de n’acheter que des produits portant le marquage CE, qui garantit qu’ils ont été évalués pour répondre aux exigences de l’UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez consulter: Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME ou envoyez-nous un e-mail à: jacop2024@esn.eu

