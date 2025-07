Pologne : le marché éolien offshore le plus dynamique d’Europe L’avenir de l’énergie se dessine à l’occasion du plus grand sommet d’Europe centrale et orientale, à savoir Offshore Wind Poland 2025

VARSOVIE, Pologne, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Pologne inaugure la phase opérationnelle de son développement offshore. Les premières turbines sont désormais installées en mer Baltique, et l’électricité issue de sources marines alimentera les foyers du pays dès 2026. Voilà bien un tournant décisif, la Pologne se plaçant rapidement parmi les marchés les plus prometteurs d’Europe en matière d’investissements, de partenariats et d’innovation. C’est le moment idéal pour investir et s’implanter en Pologne et tel sera le thème central de la conférence Offshore Wind Poland 2025, organisée par l’Association polonaise de l’énergie éolienne (PWEA).

« La campagne d’investissement en faveur du secteur maritime est inédite au sein des actuels projets en cours de développement en Pologne. Des dépenses d’investissement de l’ordre de 300 milliards de zlotys sont attendues à l’horizon 2040. Il s’agit d’un projet de transition énergétique historique en Pologne, dont l’envergure témoigne des ambitions et audaces nationales envers la quête de modernité. Ensemble, de gigantesques plans d’investissement et des perspectives industrielles en plein essor apportent à notre pays une véritable opportunité de se positionner parmi les leaders de la transition énergétique en Europe. L’événement à venir constitue l’instant décisif pour se préparer à ce changement et renforcer la position du pays sur un marché stratégique d’avenir », souligne Janusz Gajowiecki, président de l’Association polonaise de l’énergie éolienne.

Du 18 au 19 novembre 2025, Varsovie accueillera un ensemble de responsables politiques, d’experts, de scientifiques, mais aussi les plus grands acteurs de la filière éolienne et des énergies renouvelables. Depuis plusieurs années, le sommet Offshore Wind Poland se distingue au titre de plateforme stratégique d’échanges ciblés sur le rôle que joue la Pologne dans la sécurité de l’UE et la solidarité énergétique, et sur son active participation à la politique communautaire.

Les débats s’articuleront notamment autour de l’état des lieux des projets de première et deuxième phase, des préparatifs pour les prochaines candidatures, de l’élaboration d’une stratégie industrielle nationale et du développement de chaînes d’approvisionnement à l’échelle locale. Le rôle de la production éolienne offshore dans le renforcement de la sécurité et de l’indépendance énergétiques de la Pologne et de l’Europe trouvera également sa place au cœur des échanges.

Des ateliers pratiques axés sur des aspects concrets sont également prévus, adossés d’opportunités de coopération avec les acteurs clés du marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

http://www.konferencjaowp.pl/

PWEA est la plus grande organisation polonaise assurant la promotion de l’énergie éolienne. Elle compte plus de 200 entreprises parmi ses membres, notamment les plus grands acteurs de la filière éolienne réunissant investisseurs, développeurs, fabricants de turbines et spécialistes de la chaîne d’approvisionnement.

Source : PWEA