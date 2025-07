Le rapport d’impact de Mohawk souligne les progrès réalisés

CALHOUN, Géorgie, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a publié aujourd’hui son 16e rapport d’impact annuel. Ce dernier met en lumière la réalisation des objectifs de l’entreprise en matière de développement durable, de nouveaux produits résidentiels et commerciaux respectueux de l’environnement ainsi que les activités bénéfiques pour les employés, les communautés de l’entreprise et pour la planète.

« Chez Mohawk, nous investissons dans ce qui fonctionne, à savoir des solutions qui réduisent notre impact sur l’environnement, renforcent notre entreprise et bénéficient à nos clients », a déclaré Jeff Lorberbaum, président et directeur général. Il ajoute en ces termes « Nous concevons nos produits de manière à réduire les émissions de carbone, à augmenter le volume des matériaux recyclés, à adopter une conception circulaire et à prolonger leur durée de vie utile. Notre mission est de fournir des produits respectueux de l’environnement qui captivent et inspirent les architectes, les designers, les professionnels du bâtiment et, bien sûr, les consommateurs ».

En tant que plus grande entreprise de revêtements de sol au monde, Mohawk propose un portefeuille complet de produits résidentiels et commerciaux dans plus de 180 pays. Son offre comprend une sélection de produits durables de carreaux de céramique, moquettes, revêtements résilients, stratifiés et bois, ainsi que des panneaux et matériaux isolants.

« Pour nos clients, ce rapport détaille l’impact de nos équipes, de nos produits et de nos processus », a expliqué Malisa Maynard, responsable en chef du développement durable. Elle ajoute par la suite « Nous mettons en avant des initiatives qui démontrent notre leadership en matière de développement durable, ainsi que les données utilisées pour mesurer nos progrès. Le rapport d’impact met en lumière notre équipe mondiale et ses actions visant à améliorer le monde que nous partageons tous. Je suis fière de l’importance de leur travail ».

Les points forts du rapport d’impact 2024 de Mohawk sont les suivants :

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE PRODUITS DURABLES

Les produits reflétant le leadership durable de Mohawk incluent SolidTech ® R, une alternative de revêtement de sol haute performance, étanche et sans PVC, fabriquée à partir de plastiques recyclés à usage unique et de pierre naturelle, ainsi que des collections de dalles de moquette Mohawk Group, inspirées de la biophilie, qui offrent une compensation carbone supplémentaire de 5 % au-delà de leurs émissions. Est également proposée la moquette PETPremier ® pour maisons actives contenant jusqu’à 63 bouteilles en plastique recyclées par mètre carré ; ainsi que de magnifiques collections de carreaux de céramique d’Amérique du Nord, dont plus de 99 % contiennent des matériaux recyclés.

RÉDUCTION DU CARBONE ET CONSERVATION DES RESSOURCES

En 2024, Mohawk a dépassé ses objectifs de réduction de l’intensité des émissions Scope 1, 2 et biogéniques, enregistrant une diminution de 30 % par rapport à son niveau de référence de 2010, ce qui lui a valu d’être reconnu comme l’un des leaders américains en matière de climat.

Lan dernier, Mohawk a augmenté sa consommation d’énergie renouvelable de 117 %, avec une hausse de 53 % de l’énergie solaire produite grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur les toits.

La quantité d’eau prélevée par Mohawk en 2024 s’est améliorée de 45 % par rapport à son niveau de référence de 2010, ce qui reflète les millions de litres d’eau usée réutilisés ou éliminés dans les processus de fabrication, en particulier, dans ses activités mondiales de carreaux en céramique.



MAIN-D’ŒUVRE HAUTEMENT PERFORMANTE

Parmi les 41 900 associés de Mohawk dans le monde, 10,5 % travaillent pour l’entreprise depuis 25 ans ou plus, ce qui contribue à faire de Mohawk l’un des meilleurs et plus grands employeurs américains.

Grâce à des initiatives en matière de sécurité et à l’engagement des employés, le taux mondial d’incidents enregistrables de Mohawk a chuté d’environ 35 % par rapport à son niveau de référence de 2010.

Pour prendre connaissance du rapport complet sur l’impact de Mohawk en 2024, veuillez cliquer ici.

