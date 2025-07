Il rapporto sull’impatto di Mohawk evidenzia i progressi compiuti

CALHOUN, Georgia, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha pubblicato oggi il suo 16° rapporto annuale sull’impatto, che evidenzia i progressi compiuti verso gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, i nuovi prodotti residenziali e commerciali rispettosi dell’ambiente e le attività a beneficio dei dipendenti dell’azienda, delle comunità e del pianeta.

“In Mohawk investiamo in ciò che funziona: soluzioni che riducono il nostro impatto ambientale, rafforzano la nostra attività e avvantaggiano i nostri clienti”, ha affermato Jeff Lorberbaum, Presidente e Amministratore delegato. “Progettiamo i nostri prodotti per ridurre le emissioni di carbonio, aumentare il contenuto di materiali riciclati, ottenere un design circolare e prolungarne la vita utile. La nostra missione è fornire prodotti eco-compatibili che siano esteticamente interessanti e ispirino architetti, designer, costruttori e, naturalmente, consumatori”.

In qualità di azienda leader mondiale nel settore dei pavimenti, Mohawk offre una linea completa di prodotti per uso residenziale e commerciale commercializzati in circa 180 Paesi. Questi includono un’ampia selezione di prodotti sostenibili in ceramica, moquette, materiali resilienti, laminati e legno, nonché pannelli e materiali isolanti.

“Per i nostri clienti, questo rapporto descrive in dettaglio l’impatto del nostro personale, dei nostri prodotti e dei nostri processi” ha affermato Malisa Maynard, Chief Sustainability Officer. “Presentiamo iniziative che dimostrano la nostra leadership in materia di sostenibilità insieme ai dati utilizzati per misurare i nostri progressi. Il rapporto sull’impatto mette in luce il nostro team globale e le azioni intraprese per migliorare il mondo in cui viviamo. Sono orgogliosa dell’importante lavoro che è stato svolto”.

I punti salienti del rapporto sull’impatto di Mohawk per il 2024 includono:

LEADERSHIP NEL SETTORE DEI PRODOTTI SOSTENIBILI

I prodotti che riflettono la leadership sostenibile di Mohawk includono SolidTech ® R, un pavimento alternativo impermeabile ad alte prestazioni, privo di PVC, realizzato con plastica riciclata monouso e pietra naturale; le collezioni di moquette in piastrelle Mohawk Group ispirate alla biofilia, che garantiscono una compensazione delle emissioni di carbonio superiore del 5%; la moquette PETPremier ® per case attive, contenente fino a 63 bottiglie di plastica riciclate per ogni metro quadrato; e le splendide collezioni di piastrelle in ceramica North America, contenenti oltre il 99% di materiale riciclato.

Oltre ai miliardi di bottiglie di plastica riciclate per la produzione di pavimenti, nel corso del 2024 l'azienda ha riutilizzato quasi 1,5 miliardi di libbre di legno di scarto per produrre pannelli truciolari e ha riciclato quasi 50 milioni di libbre di pneumatici usati per realizzare tappetini decorativi.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CARBONIO E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Nel 2024, Mohawk ha superato il proprio obiettivo di intensità delle emissioni Scope 1, 2 e biogeniche con una riduzione del 30% rispetto al valore di riferimento del 2010, ottenendo il riconoscimento come uno degli “America’s Climate Leaders”.

L’anno scorso Mohawk ha aumentato il proprio consumo di energia rinnovabile del 117%, con un incremento del 53% dell’energia solare generata dai pannelli installati sui tetti.

L’intensità del prelievo idrico globale di Mohawk nel 2024 è migliorata del 45% rispetto al valore di riferimento del 2010, con milioni di galloni di acque reflue riutilizzate o eliminate dai processi di produzione, in particolare nelle sue attività globali nel settore delle piastrelle in ceramica.



FORZA LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI

Tra i 41.900 dipendenti Mohawk in tutto il mondo, il 10,5% lavora nell’azienda da almeno 25 anni, contribuendo al riconoscimento di Mohawk come uno dei migliori datori di lavoro americani.

Grazie alle iniziative in materia di sicurezza e al coinvolgimento dei dipendenti, il tasso di incidenti registrabili a livello globale di Mohawk è diminuito di circa il 35% rispetto al valore di riferimento del 2010.

Per leggere il rapporto completo sull’impatto di Mohawk per il 2024, fare clic qui.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di pavimenti, che fornisce prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in circa 180 Paesi. Negli ultimi vent’anni abbiamo ampliato la presenza operativa dell’azienda con stabilimenti produttivi in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia. I nostri processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica, laminati, pavimenti in legno, pietra e vinile. La nostra innovazione leader del settore ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

