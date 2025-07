Mohawk belicht vooruitgang in impactrapport

CALHOUN, Georgia, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) publiceerde vandaag zijn 16e jaarlijkse impactrapport, waarin de vooruitgang wordt belicht op het gebied van de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf, nieuwe milieuvriendelijke huishoudelijke en commerciële producten, en activiteiten die ten goede komen aan zowel personeel en relaties van het bedrijf als aan de planeet.

“Bij Mohawk investeren we in wat werkt - oplossingen die onze impact op het milieu verkleinen, ons bedrijf versterken en onze klanten ten goede komen”, aldus voorzitter en Chief Executive Officer Jeff Lorberbaum. "We ontwikkelen onze producten om de CO2-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid gerecyclede materialen te vergroten, een circulair ontwerp te realiseren en de levensduur te verlengen. Het is onze missie om milieuvriendelijke producten te leveren die architecten, ontwerpers, bouwers en natuurlijk consumenten fascineren en inspireren."

Als 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf biedt Mohawk een uitgebreid portfolio van huishoudelijke en commerciële producten die in ongeveer 180 landen op de markt worden gebracht. Deze omvatten een brede selectie van duurzame producten in keramische tegels, tapijt, zeil, laminaat en hout, evenals panelen en isolatiematerialen.

“Voor onze klanten geeft dit rapport een gedetailleerd overzicht van de impact van onze mensen, producten en processen”, zegt Chief Sustainability Officer Malisa Maynard. "We laten initiatieven zien die ons leiderschap op het gebied van duurzaamheid aantonen, samen met de gegevens die zijn gebruikt om onze vooruitgang te meten. Het impactrapport zet ons wereldwijde team en hun acties om de wereld die we allemaal delen te verbeteren in de schijnwerpers. Ik ben trots op hun belangrijke werk."

Hoogtepunten van Mohawks impactrapport voor 2024 zijn onder andere:

DUURZAAM PRODUCTLEIDERSCHAP

Producten die het duurzame leiderschap van Mohawk weerspiegelen zijn onder andere SolidTech ® R, een hoogwaardig waterdicht, pvc-vrij vloeralternatief gemaakt van gerecyclede kunststoffen voor eenmalig gebruik en natuursteen; biofiel-geïnspireerde tapijttegelcollecties van de Mohawk Group die 5% extra CO2-compensatie bieden boven op de emissies van Mohawk; PETPremier ® -tapijt voor actieve huishoudens met tot 63 gerecyclede plastic flessen per vierkante meter; en prachtige Noord-Amerikaanse keramische tegelcollecties, waarvan 99%+ gerecycled materiaal bevat.

Naast miljarden plastic flessen die zijn gerecycled tot vloerbedekking, heeft het bedrijf in 2024 bijna 1,5 miljard kilo afvalhout hergebruikt tot spaanplaat en bijna 50 miljoen kilo afgedankte autobanden geüpcycled tot decoratieve matten.

VERMINDERING VAN CO2-UITSTOOT EN BESPARING VAN GRONDSTOFFEN

In 2024 overtrof Mohawk zijn Scope 1-, 2- en biogene emissiedoelstelling met een vermindering van 30% ten opzichte van de baseline van 2010, wat leidde tot erkenning als een van Amerika's klimaatleiders.

Vorig jaar verhoogde Mohawk zijn verbruik van hernieuwbare energie met 117%, met een stijging van 53% in zonne-energie opgewekt via dakpanelen.

De wereldwijde wateronttrekking van Mohawk is in 2024 met 45% verbeterd ten opzichte van de baseline van 2010, mede dankzij het hergebruiken of besparen van miljoenen liters afvalwater in productieprocessen, met name bij de wereldwijde activiteiten op het gebied van keramische tegels.



GOED PRESTERENDE WERKNEMERS

Van de 41.900 medewerkers van Mohawk over de hele wereld werkt 10,5% al 25 jaar of langer bij het bedrijf, wat bijdraagt aan Mohawks erkenning als een van Amerika's beste grote werkgevers.

Dankzij veiligheidsinitiatieven en betrokkenheid van werknemers is het aantal registreerbare incidenten bij Mohawk wereldwijd met ongeveer 35% gedaald ten opzichte van de baseline van 2010.

Het volledige impactrapport van Mohawk voor 2024 vindt u hier.

