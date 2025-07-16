Mohawk 影响力报告凸显进展

卡尔霍恩，佐治亚州, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（NYSE：MHK）今天发布了其第 16 份年度影响力报告，该报告重点介绍了公司在实现可持续发展目标方面取得的进展、新的环保型住宅和商业产品，以及造福于公司员工、社区和地球的活动。

Mohawk 董事长兼首席执行官 Jeff Lorberbaum 表示：“在 Mohawk，我们投资于行之有效的解决方案，以减少我们对环境的影响，加强我们的业务，并使我们的客户受益。 我们设计产品的目的是减少碳排放、增加可回收成分、实现循环设计并延长其使用寿命。 我们的使命是提供环保产品，吸引和启发建筑师、设计师、建筑商，当然还有消费者。”

作为世界上最大的地板公司，Mohawk 提供全面的住宅和商业产品组合，产品行销约 180 个国家/地区。 这些包括瓷砖、地毯、弹性材料、层压材料和木材等多种可持续产品，以及板材和隔热材料。

首席可持续发展官 Malisa Maynard 表示：“对于我们的客户来说，这份报告详细介绍了我们的员工、产品和流程所产生的影响。 我们展示了能够彰显我们在可持续发展方面领导力的举措，以及用于衡量进展情况的数据。 影响力报告聚焦我们的全球团队及其为改善我们共同家园而采取的行动。 我为他们这项重要的工作成就感到自豪。”

Mohawk 2024 年影响力报告要点包括：

可持续产品领导力

体现 Mohawk 可持续领导力的产品包括：SolidTech ® R，这是一种使用回收的一次性塑料和天然石材制成的高性能防水、不含聚氯乙烯（PVC）的地板替代品；受亲生物启发的 Mohawk Group 地毯块材系列，可在其排放量之外提供 5% 的额外碳抵消；PETPremier ® 地毯适用于活跃的家庭，每平方码中含有最多达 63 个回收塑料瓶；以及精美的北美瓷砖系列，其中 99% 以上含有再生材料。

R，这是一种使用回收的一次性塑料和天然石材制成的高性能防水、不含聚氯乙烯（PVC）的地板替代品；受亲生物启发的 Mohawk Group 地毯块材系列，可在其排放量之外提供 5% 的额外碳抵消；PETPremier 地毯适用于活跃的家庭，每平方码中含有最多达 63 个回收塑料瓶；以及精美的北美瓷砖系列，其中 99% 以上含有再生材料。 2024 年期间，除了将数十亿个塑料瓶回收制成地板外，公司还将近 15 亿磅废旧木材再利用，制成刨花板，并将近 5,000 万磅废弃轮胎升级再造，制成装饰垫。

碳减排与资源节约

2024 年，Mohawk 超额完成了其范围 1、2 和生物源排放强度目标，比 2010 年的基线减少了 30%，从而被公认为美国的气候领导者之一。

去年，Mohawk 的可再生能源消耗量增加了 117%，通过屋顶电池板产生的太阳能增加了 53%。

Mohawk 2024 年的全球取水强度比 2010 年的基线提高了 45%，这反映出在生产过程中，特别是在其全球瓷砖业务中，有数百万加仑的废水被重新利用或被消除。



高绩效员工队伍

在 Mohawk 全球 41,900 名员工中，10.5% 已在公司工作 25 年或更长时间，这也是 Mohawk 被公认为美国最佳大型雇主之一的原因。

通过安全倡议和员工参与，Mohawk 的全球可记录事故率与 2010 年的基线相比下降了约 35%。

如需阅读 Mohawk 完整的 2024 年影响力报告，请访问此处。

关于 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，为全球约 180 个国家/地区的住宅和商业空间提供优质产品。 在过去二十年里，我们扩大了公司的业务范围，在北美、欧洲、南美、大洋洲和亚洲都建立了生产设施。 我们的垂直一体化生产和分销流程为地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板的生产提供了竞争优势。 我们行业领先的创新带来的产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，并满足所有改建和新建工程的要求。 我们的品牌在业内享有盛誉，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。

联系人：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com