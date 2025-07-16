Mohawk 影響力報告闡明進展

卡爾霍恩，喬治亞州, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今日發佈第 16 份年度影響力報告，重點闡述公司在可持續發展目標上的進展、創新的環保住宅與商用產品，以及惠及員工、社區及地球的多元舉措。

Jeff Lorberbaum 主席兼行政總裁指出：「Mohawk 專注投資有效的解決方案，務求減少環境足跡、強化企業實力，並讓客戶獲益。 我們致力透過產品工程設計減碳、提高回收再造材料佔比、實現循環設計並延長產品使用壽命。 我們矢志推出讓建築師、設計師、建造商及消費者為之傾心的環保佳品。」

作為世界地板產業龍頭，Mohawk 提供涵蓋住宅與商用領域的全面產品線，業務遍佈約 180 個國家。 產品包括瓷磚、地氈、彈性地材、層壓地板及實木地板等多類可持續發展選項，以及板材和隔熱材料。

可持續發展總監 Malisa Maynard 說：「這份報告向客戶完整展現本公司人才、產品及流程創造的影響力。 我們展示彰顯可持續發展領導力的行動方案，以及用於量化進展的數據。 影響力報告強調本公司全球團隊為改善共享世界而付出的貢獻， 我為此深感驕傲。」

Mohawk 2024 年度影響力報告的重點包括：

可持續產品領導地位

彰顯 Mohawk 可持續發展領導地位的產品包括：採用回收再造一次性塑膠及天然石材製成的高性能防水無 PVC 地材 SolidTech ® R；Mohawk Group 仿生地氈磚系列，額外抵銷 5% 碳排放；PETPremier ® 動感家用地氈，每平方碼蘊含高達 63 個回收再造膠樽；以及北美精美瓷磚系列，99% 以上採用回收再造材料製成。

R；Mohawk Group 仿生地氈磚系列，額外抵銷 5% 碳排放；PETPremier 動感家用地氈，每平方碼蘊含高達 63 個回收再造膠樽；以及北美精美瓷磚系列，99% 以上採用回收再造材料製成。 2024 年，我們不僅回收數十億個膠樽製成地板，更將近 15 億磅廢棄木材轉化為刨花板，並將 5,000 萬磅廢棄輪呔升級再造為裝飾地墊。

減碳與資源保育

2024 年，Mohawk 的範圍一、範圍二及生物源排放強度目標較 2010 基準降低 30%，超額達成目標，榮膺美國氣候領袖企業稱號。

去年，Mohawk 的可再生能源用量增長 117%，其中屋頂太陽能板發電量增加 53%。

Mohawk 在 2024 年的全球取水強度，與 2010 年的基線水平相比改善了 45%，反映在製造過程中重用或避免產生的廢水達到數以百萬計加侖，在全球瓷磚業務中成效尤其顯著。



高效團隊

Mohawk 全球 41,900 名員工中有 10.5% 服務年資達 25 年或以上，此人才留任成就使 Mohawk 獲頒美國頂級大型僱主殊榮。

透過安全措施及員工參與，Mohawk 在全球錄得的意外事故率較 2010 基準下降約 35%。

如欲閱覽完整的 Mohawk 2024 年度影響力報告，請查看此處。

關於 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，為約 180 個國家的住宅與商業空間提供優質產品。 在過去的二十年，我們於北美、歐洲、南美、大洋洲及亞洲設立生產基地，持續擴張全球營運版圖。 我們垂直整合了製造與分銷流程，為地氈、小地氈、瓷磚、層壓地板、實木地板、石材地板及乙烯基塑膠地板的生產帶來競爭優勢。 我們的創新能力於業內傲視同儕，產品及技術令本品牌在市場上脫穎而出，可滿足所有改建和新建設項目的要求。 我們是在行內最受認可的品牌，當中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。

聯絡方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com