Sogeclair: chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2025 : +1,9% à 80,6M€

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2025 : +1,9% à 80,6 M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +1,7%

Blagnac, France, le 16 juillet 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2025 (clos au 30 juin 2025). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent +0,15M€ contre 0M€ en 2024.

Le chiffre d’affaires du S1 2025 est en légère hausse. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 80,6M€ en progression de 1,9% et de 1,7% à taux de change constant. Sur le T2, le CA est stable à -0,7% APTCC.

Chiffre d’Affaires S1 2025 consolidé (Norme IFRS - Audité)

Par secteur d’activité :

Le secteur Aviation Commerciale (35,8% du CA) se stabilise à -0.5% vs le S1 2024, compte tenu de l’absence de développement de nouveaux programmes et l’annonce de la baisse momentanée de cadence de production.

Le secteur Aviation d’Affaires (34,1% du CA)(*) est en léger recul de -2,6%, marqué notamment par une incertitude du contexte politique en Amérique du Nord et un effet de base défavorable qui avait vu une croissance de l’activité au S1 2024 de +12,5%.

La forte croissance du marché de la Défense, représentant 14,2% du CA(*), se poursuit au T2 avec un chiffre d’affaires qui progresse de 36,7% sur le semestre.

Le secteur Automobile (7,0% du CA) est en recul de 7,8% et subit un contexte général très difficile.

Le marché Ferroviaire, représentant 5,7% du CA, se replie de 1,0%.

Le spatial est en progression (+6.3%) et représente 2,2% du CA Groupe.

(*) Pour information, les années précédentes, les projets liés au secteur de l’aéronautique défense étaient consolidés dans le secteur global de l’aviation d’affaires. Pour cette année, ces projets sont séparés dans des secteurs d’activités distincts.

Afin de pouvoir comparer avec l’année 2024, nous communiquons les évolutions de CA après correction de ces marchés.

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, la performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

Par localisation FILIALES

(en M€) CA S1 2025 CA S1 2024 Poids dans le CA S1 2025

(en %) Variation

(en %) France 55,1 52,8 68,4% +4,4% Europe (hors France) 4,1 3,2 5,1% +29,6% Amérique 18,8 20,2 23,4% -6,9% Asie-Pacifique 2,4 2,8 3,0% -13,0% Reste du monde 0,1 0,1 0,1% NS Total 80,6 79,1 100,0% +1,9%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Contrairement aux derniers exercices, la zone Europe (+29,6%) et la France (+4,4%) portent la croissance du Groupe. Cette progression met notamment en avant la collaboration entre les pays et une synergie des équipes au sein des différentes filiales du Groupe.



La zone Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis), en repli de 6,9%, est impactée par le climat politique et économique incertain de ce début d’année mais également par un effet de base défavorable au T2, liée notamment à la forte baisse du retard de production sur l’exercice 2024.

Le CA réalisé depuis le Canada vers les US est en repli, alors que celui adressé directement depuis les US croît.

La zone Asie-Pacifique (3% du CA), en baisse de 13,0%, est marquée par le report d’affaires des activités de simulation ferroviaire au second semestre 2025.

Par Business Unit :

Par Business Unit Chiffre d’affaires

S1 2025 (M€) Poids dans le CA (en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 41,9

41,8 52,0%

52,0% +9,4%

+9,2% Solutions



A périmètre et taux de change constants 38,7

38,6 48,0%



48,0% -5,2%

-5,4%

Les écarts sont dus aux arrondis.

BU Engineering, un développement soutenu par l’Aviation d’Affaires et la Défense

La BU Engineering porte la croissance du Groupe avec un CA en progression de +9,4% (+9,2% ATCC).

Cet essor matérialise la volonté de diversification de ses secteurs d’activités avec notamment un fort développement sur le secteur Défense (+42,9%).

Les secteurs historiques que sont l’aviation d’affaires (+7.6%), grâce à un positionnement pertinent, et de l’aviation commerciale (+2.1%), grâce à une meilleure gestion des programmes, sont en croissance.

Le trimestre a été marqué par une forte augmentation des activités en aviation d’affaires en Europe (+13,1%) et un développement favorable de nos expertises en aviation commerciale en Amérique du Nord.

Les efforts de diversification et l’application de nos expertises à de nouveaux secteurs doivent se poursuivre au cours de l’année.

BU Solutions, un semestre marqué par le contexte économique

La BU Solutions est en décroissance de 5,2% (-5,4% ATCC) avec un effet de base défavorable au cours du S1 (croissance de +17,4% au S1 2024), et représente 48,0% du CA Groupe.

Les activités de production sont en recul de 7,4% marquées notamment par la baisse provisoire de cadence de l’A350 sur les activités thermoplastiques composites et surtout par un effet dollar défavorable sur le 2ème trimestre.

Un plan d’amélioration est en cours sur l’activité thermoplastique et commencera à produire ses effets à la fin de l’année.

Les activités de Défense (véhicules terrestre) continuent de se développer sur ce semestre (29,9%), portées notamment par le marché du MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) du Souvim, véhicule de contre-minage.

Les activités de simulation (43,6% du CA de la BU) ont vu leur CA pénalisé sur le premier semestre notamment par le décalage de différents projets.

Dans le secteur ferroviaire (-0,5% sur le semestre), la reconstitution du carnet de commandes est en cours sur le S1 avec de belles prises de commandes en France et à l’international. Les effets devraient s’apercevoir au S2 2025 et principalement en 2026.

Le secteur de la simulation automobile est en repli de 7,9% impacté par la crise majeure du secteur. Un plan stratégique, afin de mieux saisir les opportunités, est en cours de validation avec le renforcement de la prospection commerciale.

Les activités d’équipements simulés aéronautiques sont en forte croissance après un premier trimestre plus difficile (+5,4% sur le semestre).

La simulation d’environnement synthétique est constante par rapport à 2024.

Perspectives

Malgré un contexte géopolitique et économique défavorable, marqué notamment par les instabilités sur les budgets des Etats, le CA du Groupe Sogeclair est en légère progression de +1,9% sur le premier semestre. Sogeclair renouvelle sa confiance pour une cinquième année de croissance profitable depuis la crise du Covid.

La nouvelle direction a mis en place plusieurs plans d’action (commerciaux, opérationnels) sur le S1 et les premiers effets devraient apparaitre d’ici la fin de l’année ainsi qu’en 2026.

Les travaux de digitalisation se poursuivent en 2025. Après s’être concentré sur les fonctions transverses, les efforts vont se focaliser vers des activités vendues avec des gains de production attendus et ainsi permettre une meilleure prospection commerciale.

Une attention est portée aux devises. La forte baisse des taux de change du dollar US, vis-à-vis du dollar canadien et de l’euro, et son manque de visibilité dans les mois à venir entrainent des adaptations vis-à-vis des mesures de couverture prises mais également dans la négociation des contrats libellés en USD.

Prochain communiqué : résultats S1 2025, le 10 septembre 2025 après clôture de la Bourse.

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

