Virbac: au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires a enregistré une solide croissance de +5,6% à taux de change et périmètre constants

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'établit à 363,1 millions d'euros, enregistrant une progression de +6,4% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période en 2024. Cette solide performance trimestrielle témoigne de la résilience de notre croissance organique, observée dans toutes nos zones géographiques. L'Europe affiche une progression de +5,8% à taux de change constants, dynamisée par la quasi-totalité de nos régions. Cette réussite est notamment due à la contribution du segment des animaux de compagnie (+8,0%), et plus particulièrement du petfood avec une forte croissance en Turquie, en partie attribuable à l'acquisition de Mopsan. Nos gammes de spécialités ont également contribué à cette évolution favorable grâce au lancement d'un nouveau produit pour le traitement de l'hypercorticisme (syndrome de Cushing), et à la performance de nos gammes pour la reproduction et l'arthrose. Enfin, le pet care a également soutenu la performance avec notre gamme pour le traitement des otites externes. Ces contributions ont permis de compenser une baisse relative des ventes de vaccins, après une année 2024 record sur ce segment. Le segment des animaux d'élevage reste relativement stable grâce à la poursuite de l'augmentation des ventes de vaccins bovins en lien avec le gain d'un appel d'offres, et à l’apport de nos gammes nutritionnelles et antiparasitaires pour bovins. Aux États-Unis, notre filiale enregistre une nette progression de +9,2% à taux de change et périmètre constants. Cette performance est portée par le succès de nos produits de spécialité, le lancement d'un nouveau produit pour le fonctionnement musculaire et notre gamme pour l'arthrose chez le chien, le tout renforcé par nos produits dentaires et de dermatologie destinés aux animaux de compagnie. L'Amérique latine clôture également ce trimestre avec une forte croissance de +8,1% à taux de change et périmètre constants, répartie entre les animaux de compagnie (+6,8%) et les animaux d'élevage (+11,5%). La croissance est particulièrement notable au Mexique, au Brésil et en Colombie, soutenue par un marché très dynamique. Cette performance est partiellement contrebalancée par une diminution de nos activités d’aquaculture au Chili, due notamment à une pression concurrentielle sur l'un de nos produits antiparasitaires. La zone IMEA (Inde, Moyen-Orient et Afrique) enregistre la plus forte croissance du deuxième trimestre avec +11,0% à taux de change et périmètre constants, majoritairement sur le segment des animaux d'élevage. Cette progression est tirée par l'Inde qui affiche une augmentation de +7,3% suivi par une performance remarquable de la région MEA (+80,1%) soutenue par le lancement de nouveaux produits et le développement des activités en Afrique du Nord ainsi que de l'aquaculture au Ghana. La zone Asie de l’Est est en légère hausse (+1,2%) à taux de change constants comparé au deuxième trimestre de 2024. Cette amélioration est tirée par la Thaïlande (+12,6%) et le Japon (+13,2% hors Sasaeah), mais contrebalancée par un recul au Vietnam (-22,1%) suite à un épisode de peste porcine. Enfin, la zone Pacifique a clôturé le trimestre sur un recul de -1,8% à taux de change et périmètre constants. Cette baisse est imputable à une diminution en Australie (-7,7%). Nous constatons cependant une normalisation progressive des conditions climatiques et des niveaux de stock chez les distributeurs. Ce repli en Australie a été partiellement compensé par une solide performance en Nouvelle-Zélande (+23,8%), tirée par les antibiotiques pour les bovins et un marché à nouveau porteur.

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin juin

Sur le premier semestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 738,3 millions € contre 702,9 millions € en 2024, soit une évolution globale de +5,0%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +7,8%. L'intégration de Sasaeah, société acquise au Japon en avril 2024, contribue à hauteur de +2,2 points de croissance. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du premier semestre atteint +5,6%, favorablement impactée par l’augmentation concomitante des volumes (estimée à ~2,1 points de croissance) et des prix (estimée à ~3,5 points de croissance). À noter que l’acquisition de Mopsan contribue à hauteur de 0,6 point de croissance et n’a pas été retraitée du périmètre constant car jugée non matérielle.

Au premier semestre, l'Europe a enregistré une croissance notable de 7,1 % à taux de change constants. Cette performance est soutenue par toutes nos régions. L'Europe de l'Ouest se distingue particulièrement avec une augmentation de +9,4 %, grâce notamment à la performance des ventes de vaccins bovins et notre gamme de dermatologie pour animaux de compagnie. Parallèlement, l'Europe centrale et orientale affiche une croissance de +27,4 %, dynamisée par le segment du petfood suite à l'acquisition de Mopsan. La France en revanche affiche une relative stabilité des ventes en raison principalement d’une légère baisse des ventes de petfood sur le semestre. L'Amérique du Nord a réalisé une croissance de +5,9 % à taux de change et périmètre constants, malgré un effet de stock ponctuel observé chez nos distributeurs (impact estimé à environ 5 points de croissance). La croissance a été portée, en particulier, par une dynamique de ventes soutenue pour nos produits de spécialité et dentaires destinés aux animaux de compagnie. L'Amérique latine, portée par le Mexique, la Colombie et le Brésil, sur le segment des animaux de compagnie et d’élevage, a enregistré une forte croissance de +8,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette performance a été partiellement compensée par une baisse de nos activités d'aquaculture au Chili (-11,2 %) principalement liée à la dynamique négative d’un de nos antiparasitaires qui fait face à une concurrence accrue. L’IMEA a également affiché une solide croissance de +8,2 % à taux de change et périmètre constants. Cette progression est générée par une bonne performance dans toutes les régions et en particulier en Inde (+6,8%). L'Asie de l'Est a connu une croissance de 2,8 % à taux de change et périmètre constants, tirée par une bonne dynamique de croissance dans l’ensemble des pays de cette zone à l’exception du Vietnam qui, en raison d’une épidémie de peste porcine, enregistre une baisse des activités de -17,8%. Enfin, l’activité au Pacifique, est en recul de -7,9% au premier semestre à taux de change et périmètre constant. Cette baisse est attribuable essentiellement à la dynamique en Australie (-11,4% à taux de change et périmètre constants dont la moitié environ est expliquée par des effets de stock) compensée par la croissance des ventes en Nouvelle Zélande (+7,6% à taux de change et périmètre constants). À noter que nous attendons un retour de la croissance en Australie au second semestre favorisé par l’amélioration des conditions de marché et la normalisation des niveaux de stock chez nos distributeurs.

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie progresse de +7,1% à taux de change et périmètre constants, portée par la bonne dynamique de nos gammes dentaires, dermatologie, petfood et produits de spécialité. Le segment des animaux d’élevage affiche une croissance de +5,1% à taux de change et périmètre constants, principalement générée par le segment des ruminants avec nos gammes de vaccins, produits nutritionnels et anti-inflammatoires pour bovins.

Perspectives 2025

Nous confirmons nos perspectives de croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%. L’impact de l’acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025. Le ratio “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait se consolider au niveau de celui de 2024 à périmètre constant soit autour de 16%. Cette prévision tient compte de la poursuite de l'augmentation volontaire de nos investissements en R&D par rapport au chiffre d'affaires, qui représenteront en 2025 environ +0,3 point de pourcentage par rapport à 2024. En termes de résultat opérationnel, l'impact de l’acquisition Sasaeah devrait être globalement neutre en 2025. Quant à notre position de trésorerie, elle devrait s’améliorer de 80 millions € en 2025 hors acquisitions éventuelles.

Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis. Environ deux tiers de notre chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par notre production locale aux États-Unis. Par ailleurs, les achats par notre filiale américaine de composants et matières premières hors des Etats-Unis représentent environ 8 millions d’euros sur une année pleine. Compte tenu des incertitudes et de l'évolution constante des discussions, nous attendons des positions plus définitives de la part des autorités américaines pour communiquer une analyse plus précise de l'impact potentiel sur nos activités.

Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

Évolution

Chiffres d'affaires consolidés (non audités)

en millions d'euros 2024 2025 Taux de change réel Taux de change constants2 Taux de change et perimetre constants1



Chiffres d'affaires du 1er trimestre 346 375 8,5 % 9,5 % 4,9 %

Chiffres d'affaires du 2e trimestre 357 363 1,7 % 6,1 % 6,4 %

Chiffres d'affaires du 1er semestre 703 738 5,0 % 7,8 % 5,6 %



Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin juin par zone

Évolution

Chiffres d'affaires consolidés (non audités)

en millions d'euros 2024 2025 Taux de change réel Taux de change constants2 Taux de change et perimetre constants1



Europe 280 299 6,7 % 7,1 % 7,1 %

Amérique du Nord 95 100 4,9 % 5,9 % 5,9 %

Amérique Latine 112 109 (2,6)% 8,2 % 8,2 %

Asie de l'Est 58 76 30,8 % 29,3 % 2,8 %

Pacifique 62 55 (12,7)% (7,9)% (7,9)%

IMEA 95 100 4,9 % 8,2 % 8,2 %

Chiffres d'affaires du 1er semestre 703 738 5,0 % 7,8 % 5,6 %

Événements clés du premier semestre 2025

19 juin: nomination de Paul Martingell au poste de directeur général du groupe Virbac avec une prise de fonction au 1er Septembre 2025





1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matériel de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

2cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (société Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

