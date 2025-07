COFACE SA : Coface lance son syndicat au Lloyd's et offre des solutions AA à ses clients

Coface lance son syndicat au Lloyd's

et offre des solutions AA à ses clients

Paris, le 16 juillet 2025 – 17h45

Coface annonce aujourd'hui avoir reçu un accord de principe du Lloyd's pour la création d’un nouveau syndicat actif dans l’assurance-crédit commerciale de court terme, qui sera géré par Apollo Syndicate Management (“Apollo”).

Ce syndicat (Coface Lloyd's Syndicate, 2546) devrait démarrer la souscription d’affaires nouvelles au cours de l’année 2025. Il constitue une grande opportunité pour Coface qui pourra offrir des solutions AA parfaitement adaptées aux besoins de certains segments du marché. Coface croit également qu’il présentera un potentiel de croissance, rentable et significatif, pour les solutions d'assurance-crédit au Lloyd's.

Coface a été conseillé avec succès par Gallagher Re tout au long du processus.

Xavier Durand, Directeur Général de Coface, déclare :

« La création du syndicat 2546 représente une étape importante pour Coface. Ce projet reflète notre volonté et notre détermination d'améliorer l'accompagnement de nos clients en leur offrant une gamme élargie de solutions. Nous entrevoyons un potentiel de croissance pour l'assurance-crédit au sein du Lloyd's. Cette nouvelle structure est parfaitement en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique Power The Core, qui vise à renforcer et étendre notre expertise cœur en assurance-crédit. Elle soutient également notre ambition de développer un écosystème mondial de référence pour la gestion du risque de crédit ».

David Ibeson, Directeur Général du Groupe Apollo, déclare :

« Nous sommes ravis d'accueillir Coface en tant que nouveau partenaire de la plateforme Apollo, de soutenir et de maximiser l’accomplissement de leurs aspirations au sein du Lloyd's. L’association de l'expertise de Coface en matière d’assurance-crédit, leader sur le marché, avec l'expérience d'Apollo en matière de création de nouveaux syndicats innovants est exceptionnellement intéressante pour le marché du Lloyd's. »



A propos d’Apollo* :

Apollo est une plateforme d'assurance inspirée par l'innovation et proposant des solutions créatives et basées sur les données pour une grande variété de risques.

Nous fournissons des produits et des services de haute qualité aux clients, aux courtiers et aux partenaires en capital du Lloyd's, dans un monde résilient et durable.

Nous proposons des produits d'assurance dans les domaines des biens, des risques divers, du transport maritime, de l'énergie et des transports, des spécialités, de la réassurance, ainsi que des programmes Smart Follow et des programmes de risques numériques et intégrés. Notre expertise et notre écosystème unique offrent à nos partenaires les meilleures chances de succès à travers le processus d’intégration au Lloyd's jusqu'à la mise en œuvre de leur stratégie à long terme.

Mieux que quiconque, nous investissons dans de véritables expériences de partenariat et d'innovation.

*Traduction non officielle

A propos de Gallagher Re* :

Gallagher Re est une société mondiale de courtage et de conseil en réassurance qui offre des services complets dans le domaine du risque et du capital.

En combinant ses capacités d'analyse avec une expertise en réassurance, des services de conseil stratégique et une excellence transactionnelle, nous accompagnons nos clients dans l’accroissement de la valeur de leurs activités, la négociation de conditions optimales et l’atteinte de leurs objectifs en matière de transfert de risques. Notre clientèle mondiale comprend les plus grands assureurs et réassureurs du mondiaux, ainsi que les régimes nationaux de lutte contre les catastrophes dans de nombreux pays du monde.

Soutenus par Gallagher, l'une des plus grandes sociétés de courtage d'assurance, de gestion des risques et de conseil en avantages sociaux au monde, nous sommes plus proches de vous. Que vos activités soient mondiales, nationales ou locales, nous avons le talent, la position sur le marché et les relations de confiance nécessaires pour élaborer les meilleures solutions possibles.

*Traduction non officielle

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2025

(sous réserve de changements)

Résultats S1-2025 : 31 juillet 2025, après bourse

Résultats 9M-2025 : 3 novembre 2025, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2024 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2024 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis plus de 75 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’informations, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2024, Coface comptait ~5 236 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,84 Md€.







www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2024 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2025 sous le numéro D.25-0227, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe