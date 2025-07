Infrastructures : IMI CIB prône le dialogue à Londres autour du plan britannique de 846 milliards d’euros

Mauro Micillo, Directeur de la division IMI CIB d’Intesa Sanpaolo

LONDRES, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La division Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo a organisé à Londres la conférence « Infrastructure and Growth Opportunities for Europe and the UK: Focus on the UK Infrastructure Strategy » (Infrastructures et opportunités de croissance pour l'Europe et le Royaume-Uni : focus sur la stratégie britannique en matière d'infrastructures), réunissant institutions, entreprises et investisseurs en vue de discuter des perspectives de croissance liées au nouveau plan décennal du Royaume-Uni en matière d’infrastructures.

« Nous nous engageons, en tant que catalyseur, à soutenir les investissements aux côtés des institutions, des entreprises, des fonds et des investisseurs afin d’accompagner les projets clés du nouveau plan décennal pour les infrastructures du Royaume-Uni. Le financement d’infrastructures durables, qui soutient la double transition (écologique et numérique), restera un pilier stratégique de la stratégie de la division IMI CIB. »

Mauro Micillo, directeur de la division IMI CIB d’Intesa Sanpaolo

Le plan du Royaume-Uni prévoit des investissements de plus de 846 milliards d’euros entre 2025 et 2035, autour de trois axes stratégiques :

les travaux d’infrastructure

la transition énergétique

l’amélioration des systèmes sociaux et environnementaux.



La conférence repose sur la conviction qu’un dialogue constructif entre les secteurs public et privé est essentiel pour accélérer la mise en œuvre de projets visant à renforcer la compétitivité du Royaume-Uni et de l’Europe.

Rien qu’en 2024, le volume mondial des financements de projets a dépassé les 300 milliards d’euros, les transactions impliquant la division IMI CIB d’Intesa Sanpaolo représentant environ 45 milliards d’euros, soit près de 15 % du total mondial.

Activités de la division Corporate & Investment Banking IMI au Royaume-Uni

La succursale londonienne de la division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo fait office de centre névralgique pour la région Royaume-Uni et Moyen-Orient/Afrique, qui comprend également des activités à Dubaï, Abu Dhabi, Doha et Istanbul.

En 2024, le volume total des financements accordés aux entreprises et aux institutions financières de la région s’élevait à environ 8,5 milliards d’euros (au 31/12/2024).

Depuis 2023, la division IMI CIB a participé à de nombreuses transactions internationales initiées au Royaume-Uni, en faveur de la transition et de l’innovation, pour un montant total d’environ 11 milliards d’euros.

Les principaux projets soutenus par la division CIB IMI comprennent :

Le transport et le stockage du CO₂ – Liverpool Bay T&S.

L’acquisition de National Grid Transmission par Macquarie Asset Management.

Les opérations dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique avec TRIG et SEEIT.



Ces initiatives confirment l’engagement continu du groupe Intesa Sanpaolo en faveur d’une transformation durable et numérique, conformément au plan d’affaires 2022-2025 du groupe.

