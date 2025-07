Bitget Launchpool s’apprête à coter Eclipse (E) avec plus de 1,5 millions de jetons en récompense à la clé

VICTORIA, Seychelles, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l'ouverture de la cotation d’Eclipse (ES) comme instrument de trading au comptant dans la catégorie Innovation. Outre sa disponibilité au comptant, Bitget pilotera une campagne exclusive de récompenses via Launchpool avec jusqu’à 1 511 494 jetons ES en jeu.

Le trading au comptant pour Eclipse (ES) sous la paire ES/USDT débutera le 16 juillet 2025 à 10 heures (UTC). Les retraits seront possibles à partir du 17 juillet 2025 à 11 heures (UTC).

À l’occasion de ce nouvel événement, Bitget organise une campagne sur Launchpool, assortie de 1 295 600 jetons ES à gagner au total. Les utilisateurs éligibles pourront y prendre part en verrouillant des jetons BGB ou ES pendant l’événement, prévu du 17 juillet 2025 à 10 heures (UTC) au 21 juillet 2025, même heure. Dans le pool BGB, les participants pourront verrouiller entre 5 et 50 000 jetons BGB pour tenter de remporter une part de 1 261 000 jetons ES, les seuils variant selon leur niveau VIP. Dans le pool ES, les participants pourront verrouiller entre 8 et 800 000 jetons ES pour obtenir une part des 34 600 ES alloués.

En complément, Bitget organisera une campagne CandyBomb, offrant 166 000 jetons ES via un airdrop basé sur le volume de trading. Sur ce total, 99 600 jetons ES seront alloués au pool de trading ES, et 66 400 jetons ES au pool commun regroupant BTC, SOL et ES.

Bitget mettra également en place un jeu-concours sur X, permettant à 750 utilisateurs qualifiés de se partager 24 947 jetons ES. La campagne se déroulera du 16 juillet 2025 à 10 heures (UTC) au 23 juillet 2025, même heure. Pour participer, les utilisateurs doivent suivre Bitget et Eclipse sur X, repartager le post du concours avec le hashtag #ESlistBitget, taguer un ami, s’inscrire, déposer ou trader du ES sur Bitget, et remplir le formulaire lié au post.

Parallèlement, une campagne communautaire sera organisée sur la même période, avec 24 947 jetons ES supplémentaires à répartir entre 750 utilisateurs qualifiés. Pour y participer, les utilisateurs devront rejoindre à la fois le Discord de Bitget et le Groupe des détenteurs de BGB, s’inscrire, effectuer un dépôt net supérieur à 100 USDT, et réaliser un trade au comptant sur la paire ES/USDT.

Eclipse est un réseau modulaire de seconde couche (Layer 2) conçu pour offrir des performances blockchain rapides, peu coûteuses et évolutives, en intégrant les atouts de plusieurs écosystèmes. Il s’appuie sur Ethereum pour le règlement, la Solana Virtual Machine (SVM) pour la vitesse, Celestia pour la disponibilité des données, et RISC Zero pour les preuves à connaissance nulle. Cette architecture vise à résoudre le trilemme de la blockchain : évolutivité, sécurité et décentralisation. Grâce à sa conception adaptée aux développeurs, Eclipse est optimisé pour des cas d’usage à haute performance — des transactions DeFi à haute fréquence aux applications décentralisées complexes — tout en offrant une expérience fluide, sans compromis sur la rapidité ni l’efficacité.

Bitget poursuit le renforcement de sa position de plateforme crypto de premier ordre, et propose désormais plus de 800 jetons cotés sur les marchés au comptant et d’instruments dérivés. L’intégration d’Eclipse à Launchpool s’inscrit dans son ambition d’accompagner des projets innovants visant à faire évoluer l’écosystème.

Pour tout complément d’information sur Eclipse, cliquez ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2be7c95b-4d40-4d41-be8b-b35d7e57d9aa