Bitget Launchpool 将上线 Eclipse (E)，并提供超 150 万枚代币奖励

塞舌尔维多利亚, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在创新专区 (Innovation Zone) 上线 Eclipse (ES)，并开放现货交易。 除现货交易外，Bitget 还将推出专属 Launchpool 奖励活动，提供高达 1,511,494 枚 ES 代币供用户瓜分。

Eclipse (ES) 现货交易（ES/USDT 交易对）将于 2025 年 7 月 16 日 10:00 (UTC) 正式开盘，提现功能将于 2025 年 7 月 17 日 11:00 (UTC) 开放。

为庆祝此次上线，Bitget 将推出 Launchpool 活动，总奖励为 1,295,600 枚 ES 代币。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 代币或 ES 代币参与，活动时间为 2025 年 7 月 17 日 10:00 至 2025 年 7 月 21 日 10:00 (UTC)。 在 BGB 池中，用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 1,261,000 枚 ES 代币。 在 ES 池中，参与者可锁定 8 至 800,000 枚 ES，以瓜分总计 34,600 枚 ES 的奖励。

此外，Bitget 还将推出 CandyBomb 活动，通过基于交易的空投提供 166,000 枚 ES。 其中，99,600 枚 ES 将分配给 ES 交易池，66,400 枚 ES 将分配给 BTC、SOL 和 ES 合并交易池。

Bitget 还将举办一场 X 平台抽奖活动，750 名符合条件的用户将有机会瓜分 24,947 枚 ES。 活动时间为 2025 年 7 月 16 日 10:00 至 2025 年 7 月 23 日 10:00 (UTC)。 要参与活动，用户必须在 X 平台上关注 Bitget 和 Eclipse，引用该抽奖帖子并带上话题标签 #ESlistBitget，@一位好友，完成注册，在 Bitget 上存入或交易 ES，并填写帖子中链接的表单。

此外，同期将开展一项社区活动，另有 24,947 枚 ES 将由 750 名符合条件的用户瓜分。 要参与活动，用户需同时成为 Bitget Discord 和 BGB 持有者群组的成员，完成注册，净充值超过 100 USDT，并完成任意一笔 ES/USDT 现货交易。

Eclipse 是一个模块化第二层网络，旨在通过整合多个生态系统的优势，实现快速、低成本且可扩展的区块链性能。 它利用以太坊进行结算，借助 Solana Virtual Machine (SVM) 提升速度，通过 Celestia 保障数据可用性，并利用 RISC Zero 实现零知识证明。 因此，Eclipse 能够有效应对区块链在可扩展性、安全性和去中心化三者之间的平衡难题。 凭借对开发者友好的设计，Eclipse 针对高性能用例进行了优化，从高频 DeFi 交易到复杂的去中心化应用，都能在不影响速度和效率的情况下，提供顺畅的用户体验。

Bitget 持续巩固其顶级加密货币交易所的地位，在现货和衍生品市场提供超 800 种上市代币。 将 Eclipse 纳入 Launchpool，契合 Bitget 持续努力支持创新项目的做法，这些项目的价值不断推动生态系统的发展。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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