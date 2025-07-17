Eclipse (E) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵逾 150 萬枚代幣

維多利亞，塞舌爾, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈 Eclipse (ES) 現貨交易強勢進駐創新區。 除了現貨交易，Bitget 亦將推出獨家 Launchpool 獎勵活動，提供高達 1,511,494 ES 供用戶爭取。

Eclipse (ES) 的 ES/USDT 交易對將於 2025 年 7 月 16 日 10:00 (UTC) 開放，提現功能則於 2025 年 7 月 17 日 11:00 (UTC) 啟用。

為慶祝上市，Bitget 特別推出 Launchpool 活動，總獎勵高達 1,295,600 ES。 2025 年 7 月 17 日 10:00 至 7 月 21 日 10:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB 或 ES 代幣即可參與。 在 BGB 池中，用戶可質押 5 至 50,000 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），以爭取機會瓜分 1,261,000 ES 的獎勵。 在 ES 池中，用戶可質押 8 至 800,000 ES，以分享 34,600 枚 ES 獎勵中的一部分。

此外，Bitget 將推出 CandyBomb 活動，透過交易空投發放 166,000 枚 ES。 其中，99,600 枚 ES 將分配至 ES 交易池，66,400 枚 ES 則開放至 BTC、SOL 及 ES 綜合交易池。

Bitget 亦會舉辦 X 平台送禮活動，750 名合資格的用戶有機會瓜分 24,947 枚 ES。 活動於 2025 年 7 月 16 日 10:00 至 2025 年 7 月 23 日 10:00 (UTC) 舉行。 參與者必須在 X 平台追蹤 Bitget 及 Eclipse、引用送禮貼文並加上主題標籤 #ESlistBitget、標記一位好友、註冊帳戶、在 Bitget 存入或交易 ES，並填寫貼文中的表格。

同步啟動社群活動，再加碼 24,947 枚 ES 分發給 750 名合資格用戶。 若要參與，用戶必須加入 Bitget Discord 及 BGB 持有人 群組、註冊帳戶、淨存入超過 100 USDT，並完成任何 ES/USDT 現貨交易。

Eclipse 是一個模組化的 L2 網絡，旨在透過整合多個生態系統的優勢，提供快速、低成本和可擴展的區塊鏈性能。 當中利用以太坊進行結算，Solana 虛擬機 (SVM) 提升速度，Celestia 確保數據可用性，RISC Zero 則實現零知識證明。 此定位使其能夠解決區塊鏈的可擴展性、安全性和去中心化三大難題。 Eclipse 採用開發者友好設計，專為高性能場景優化，無論是高頻去中心化金融 (DeFi) 交易抑或複雜的去中心化應用皆迅速高效，提供流暢體驗。

Bitget 繼續鞏固其一線加密交易所地位，現貨及衍生工具市場上市代幣逾 800 種。 Eclipse 登陸 Launchpool 彰顯 Bitget 持續力挺創新項目，幫助繼續推動生態系統發展。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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