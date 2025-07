La plateforme Denodo et Agora, le service cloud de Denodo, sont désormais disponibles dans la nouvelle catégorie d’agents et d’outils IA d’AWS Marketplace

PALO ALTO, Californie, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , un leader dans la gestion des données, a annoncé aujourd’hui le lancement de la plateforme Denodo dans la nouvelle catégorie d’agents et d’outils IA d’AWS Marketplace. Les clients d’AWS peuvent désormais utiliser AWS Marketplace pour découvrir, acheter et déployer facilement des solutions d’agents IA, notamment la plateforme de Denodo, une plateforme éprouvée de gestion et de livraison de données adaptée à l’IA, en utilisant leurs comptes AWS, accélérant ainsi le développement d’agents IA et de flux de travail agentiques.

La plateforme Denodo aide les organisations à unifier les données à travers des systèmes variés munis d’une couche sémantique cohérente, à doter les équipes commerciales et d’IA d’un accès en libre-service gouverné à des données fiables, et à assurer la livraison de données en temps réel sans réplication coûteuse. Ces capacités accélèrent l’adoption de l’IA, améliorent la prise de décision et réduisent à la fois les risques et les coûts d’infrastructure, permettant ainsi aux clients de transformer l’ensemble de leur écosystème de données en un minimum de temps, en garantissant un accès immédiat à des données fiables et adaptées à l’IA.

« En proposant la plateforme Denodo sur AWS Marketplace, nous offrons à nos clients un moyen simplifié d’accéder à notre solution de gestion des données logiques, leur permettant d’acheter et de déployer des solutions d’agents IA plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif chez Denodo. « Nos clients dans un large éventail de secteurs - notamment les services financiers, l’industrie, les services professionnels et le secteur public - utilisent déjà ces solutions pour fournir des données fiables en temps réel. Cela garantit que leurs modèles d’IA utilisent les données correctes et appropriées pour ainsi améliorer la précision, renforcer la confiance et, en définitive, favoriser la rapidité et la rentabilité du développement, ainsi que son adoption à plus grande échelle. Il s’agit d’une véritable démonstration de la valeur réelle de la gestion logique des données. »

La plateforme Denodo offre des fonctionnalités essentielles, notamment une unification sémantique de toutes les données par le biais d’une couche d’accès logique unique enrichie d’un contexte professionnel cohérent, une gouvernance fédérée des données via une supervision centralisée pour appliquer des contrôles d’accès précis, et un accès en temps réel à des données actualisées et fiables directement à la source. Ces fonctionnalités permettent aux clients de nourrir les applications basées sur l’IA, alimentées par Amazon Bedrock, avec des informations précises, sécurisées et actualisées, en améliorant la précision des modèles, en accélérant le développement et en garantissant une adoption évolutive et conforme de l’IA au sein de l’entreprise.

Grâce à la mise à disposition d’agents et d’outils basés sur l’IA sur AWS Marketplace, les clients peuvent accélérer considérablement leur processus d’approvisionnement pour favoriser l’innovation en matière d’IA, en limitant les délais nécessaires à l’évaluation des fournisseurs et aux négociations complexes. Grâce à l’achat centralisé à l’aide de comptes AWS, les clients conservent la visibilité et le contrôle des licences, des paiements et de l’accès via AWS.

La plateforme Denodo est disponible sous forme d’Amazon Machine Image (AMI) - Denodo Enterprise Plus - ou sous forme d’offre SaaS entièrement gérée via Agora. Les deux options offrent le même ensemble de fonctionnalités performantes, notamment la prise en charge du protocole de contexte de modèle (PCM). La dernière version du SDK Denodo AI intègre désormais un serveur PCM, permettant à tous les agents et applications IA développés via le SDK une intégration fluide à n’importe quel client respectant la norme PCM. Les clients disposent ainsi d’une base de données fiable pour construire des écosystèmes d’IA agentique basés sur des normes ouvertes, et de la flexibilité nécessaire pour les déployer dans leur environnement AWS.

Pour en savoir plus, consultez les pages Denodo : Denodo Agora et Denodo Platform Enterprise Plus sur AWS Marketplace. Pour en savoir plus sur la nouvelle catégorie d’agents et d’outils IA sur AWS Marketplace, rendez-vous sur le site https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/ai-agents-and-tools/ .

Denodo est un leader dans la gestion des données. Sa plateforme primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers, en un tiers du temps requis habituellement, avec des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des data lakehouses ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet denodo.com.

